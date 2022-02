Mbappé garante vitória do PSG contra Real Madrid pela Liga dos Campeões

Com um golaço no último minuto, Kylian Mbappé foi o grande herói da vitória de 1 a 0 do PSG sobre o Real Madrid nesta terça-feira (15) no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela primeira rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida marcou a volta de Neymar aos gramados, depois de mais de dois meses lesionado.

Apesar de dominar a partida e criar várias oportunidades de gols, o Paris Saint-Germain só chegou à vitória em um lance espetacular de seu camisa 7. O francês Mbappé, que recebeu uma passe de calcanhar de Neymar, se livrou de dois zagueiros antes de chutar cruzado, superando finalmente o goleiro Courtois.

O jogo já estava nos acréscimos quando o francês mostrou mais uma vez toda a sua habilidade, para deixar o time parisiense em vantagem na briga por uma das vagas na próxima fase da competição. Com o resultado, o PSG também chega ao mesmo número de vitórias contra o adversário nos confrontos diretos: 4 para cada time, além de três empates.

Domínio parisiense

Com a maior posse de bola no primeiro tempo, e criando mais chances de gols, o time parisiense não encontrou a falha no bloqueio merengue, apesar de alguns bons lances, como o lançamento por cobertura de Messi para Mbappé, aos 17 minutos. O atacante ficou de frente, mas Courtois defendeu o chute do francês, na melhor oportunidade do PSG de abrir o placar.

O time de Carlo Ancelotti teve dificuldades em chegar ao ataque e pouco deu trabalho ao goleiro Donnarumma. Vinícius Jr. e Benzema pouco se entrosaram e não levaram perigo ao gol parisiense.

Logo no início do segundo tempo, o PSG deu mostras de que iria incomodar a defesa adversária. Numa boa troca de passes do ataque, Messi encontrou Mbappé no meio da área, o francês girou rápido e chutou rasteiro, mas Courtois fez boa defesa.

O lance incendiou a torcida e deu mais ritmo às duas equipes. O Real Madrid também foi mais à frente e arriscou até chutes de longe, com o alemão Tony Kroos, mas sem sucesso.

Pênalti perdido por Messi

O PSG teve chance de abrir o placar com um pênalti marcado aos 15 minutos, após falta do lateral Carvajal em Mbappé. O argentino Lionel Messi desperdiçou a cobrança ao chutar no canto esquerdo, para defesa do goleiro belga.

A entrada de Neymar no lugar de Di Maria, aos 28 do segundo tempo deu novo ânimo ao coletivo parisiense. Logo na primeira jogada, o brasileiro, que voltou de dois meses e meio de lesão, cavou uma falta na entrada da área, mal batida por Messi.

Empurrado pela torcida, o PSG partiu com tudo para o ataque nos minutos e a pressão funcionou, com nova jogada envolvendo sua poderosa força de ataque.

As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitvas de final no dia 09 de março. O jogo será no estádio Santiago Bernabeu, em Madri.

