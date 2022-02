Nem Neymar, nem Messi: as estrelas do duelo entre PSG e Real Madrid são Mbappé e Benzema

O atacante do PSG Kylian Mbappé comemora um de seus gols pelo campeonato francê, em 11/02/2022 no Parque dos Príncipes, em Paris.

A imprensa francesa dessa terça-feira (15) destaca o encontro histórico entre o PSG e o Real Madrid, pelas oitavas de final da liga de Campeões, em Paris, no estádio Parque dos Príncipes, em meio aos rumores da provável saída de Kylian Mbappé para o clube merengue, onde atua Karim Benzema. O duelo entre dois dos melhores atacantes da história do futebol francês é considerada uma atração à parte para a imprensa e o público francês.

O esportivo L'Équipe diz que o jogo contra o Real Madrid nesta fase da Liga dos Campeões vai permitir ao time parisiense lançar verdadeiramente sua temporada, já que domina sem concorrentes o campeonato francês. É a ocasião também do treinador Mauricio Pochettino mostrar que sua equipe está no rumo certo. Apesar de estar integrado ao grupo que disputa a partida, após uma longa recuperação de uma lesão no tornozelo, Neymar deve ficar no banco de reservas, indica o diário.

Em sua manchete, ilustrada com as imagens de Mbappé e Benzema, L'Équipe usa o jogo de palavras "show pela frente", para revelar o duelo à parte no Parque dos Príncipes. Em campo estarão dois atacantes que são titulares e formam dupla com a camisa da seleção francesa, mas são adversários com esta noite com as cores de seus clubes.

Para o diário esportivo, o Real Madrid, com seu jogo e talentos individuais tem armas para destabilizar o adversário, mas também tem muitas falhas. Sobre Mbappé, que sempre sonhou em jogar no Real Madrid, o jornal disse que entre o PSG, que faz de tudo para renovar seu contrato que termina em seis meses e o clube merengue,, que quer contratá-lo a qualquer preço, ele vai fazer o que sempre fez: jogar bola e esperar para ver o que vai acontecer...

Além de contar com os craques Messi, Mbappé e Benzema, o contexto dá um peso único para esse jogo, já que "desde que chegou à direção, em 2011, o Catar, proprietário do clube parisiense, não viveu outros encontros tão caros". Este "é um dos encontros mais importantes para o presidente Nasser El-Khelaifi". Para o jornal Le Parisien, uma derrota abriria uma crise e provavelmente provocaria a demissão do técnico Mauricio Pochettino.

Em caso de um resultado negativo, o diretor esportivo Leonardo também teria que se explicar sobre uma eliminação em oitavas de final, em uma temporada em que seu time de estrelas não consegue nada além de "dominar, sem seduzir, a liga 1", como é conhecido o campeonato francês. "O futuro será escrito nesta terça-feira", dramatiza o jornal.

"Com especulações de uma possível saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o jogo de oitavas de final contra o Real na Liga de Campeões cristaliza a trajetória errática do grupo, que recrutou um Messi decadente", diz Libération. Há dez dias, em meio a rumores de que um acordo já teria sido concluído entre o atacante do PSG e o clube espanhol, Mbappé disse à imprensa que sua decisão de ir para a Espanha ao fim de seu contrato ainda não tinha sido tomada. "Estou concentrado em ganhar do Real Madrid, depois veremos o que acontece", disse.

Volta por cima de Vinícius Jr.

Le Figaro dá destaque para o atacante brasileiro Vinícius Júnior, de 21 anos, do Real Madrid. "De pária caçoado por seus dribles errados, suas inspirações duvidosas e individualismo exacerbado, Vinícius Júnior agora se impõe como um virtuose celebrado em toda Madri", diz o jornal.

Contratado em 2018 por 45 milhões de euros, vindo do Flamengo, após três anos de adaptação, sob o comando de Zinedine Zidane, "o garoto contratado a preço de ouro" se transformou em "jogador de classe mundial".

"Mais maduro e mais completo, 'Vini', está mais em sintonia com as exigências de alto nível, e evolui nesta temporada sob as orientações do técnico italiano Carlo Ancelotti e ao lado do atacante da seleção francesa, Karim Benzema", diz o jornal.

Os dois formam a dupla de ataque mais eficiente dos cinco maiores campeonatos europeus, com 39 gols, bem à frente da dupla Messi-Mbappé, "Os dois atacantes são perigosos, impressionam e levam o ataque de um Real que desembarca na capital francesa com sede de conquista e cheio de ambição", escreve Le Figaro.

