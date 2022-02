Seleção brasileira de futebol feminino empata com Finlândia e fica em 3° no Torneio Internacional da França

A defesa foi um dos trunfos da seleção brasileira de futebol feminino no jogo contra a Finlândia nesta terça-feira (22), no Torneio Internacional da França.

Um começo "decepcionante" segundo a técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, que confessou em entrevista à RFI esperar "muito mais" desse primeiro torneio amistoso na França, apesar de fazer questão de sublinhar alguns pontos positivos, como a defesa brasileira. Para a jogadora Marta, veterana e estrela de uma equipe em plena renovação, "é um time cheio de talento que precisa evoluir tecnicamente e ganhar rapidez para disputar com grandes equipes como França e Holanda".

O que não faltou para as onze titulares de Pia Sundhagen neste último desafio do Torneio Internacional da França foram oportunidades de gol, especialmente no segundo tempo, com lances perigosos de Marta aos 37 e 40 minutos. Como a artilheira observou em entrevista à RFI, depois do jogo em Caen, no norte da França, "elas [as finlandesas] não criaram muitas chances de gol, não corremos riscos".

"Já esperávamos um jogo difícil. A Finlândia vinha de duas derrotas e é claro que não queria perder o terceiro jogo. Elas vieram com uma proposta de defender e sair nos contra-ataques", contemporizou a camisa 10, considerada seis vezes pela FIFA como a melhor jogadora do mundo, título inédito para qualquer jogador(a) de futebol no mundo.

“Não fomos efetivas na questão da finalização. Finalizamos, mas não tão bem para que o gol acontecesse. Esse pode ser um resumo do jogo: mantivemos a posse de bola, mas em alguns momentos faltou um pouco mais de paciência para manter a posse de bola mais perto do gol delas, e assim encontrar melhores opções para fazer o gol”, analisa a jogadora.

"Foi um grande teste começar o ano com três grandes jogos. Vamos agora voltar para nossos times e continuar trabalhando para que na próxima convocação a gente possa estar bem para representar o Brasil" disse, logo após o jogo em Caen.

Na história, esse foi o segundo confronto entre as duas seleções. O primeiro foi em um amistoso em 1999, com vitória verde-amarela por 3 a 1. O Brasil finalizou o torneio com dois pontos, na terceira posição, tendo somado ponto ao empatar por 1 a 1 com a Holanda, na quarta-feira passada (16). No último sábado (19), as brasileiras foram derrotadas pela França, por 2 a 1, de virada. A Finlândia, com um ponto, ficou na quarta e última colocação, tendo perdido das francesas e das holandesas.

Diante da França, a seleção feminina teve muitos erros de passe na construção ofensiva. Uma das razões para a perda da posse de bola, segundo a técnica Pia Sundhage, é o fato das jogadoras estarem no início de temporada e sem muitos treinos.

"Viemos para a França e tentamos preparar a equipe o máximo possível para vencer os jogos, mas não o fizemos. Mas há algumas coisas que eu realmente gostei de ver, como o estilo defensivo de Rafa e Tainara. Outro exemplo foram os nossos contra-ataques, que gostaria que fossem mais frequentes. Temos que ter paciência e trabalhar com esta equipe jovem”, disse a sueca em entrevista à RFI.

