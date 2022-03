Futebol: PSG vence Bordeaux em jogo com vaias a Neymar e Messi na França

O PSG venceu neste domingo (13) o Bordeaux por 3 a 0 ampliando sua liderança no campeonato francês. O jogo foi marcado pela hostilidade de parte da torcida contra dois dos maiores jogadores do time, Messi e Neymar, este último vaiado mesmo após marcar um dos gols.

Elcio Ramalho, do Parque dos Príncipes

O clima hostil dirigido contra Neymar e Messi começou antes mesmo da bola rolar. Vaias surgiram de parte da arquibancada durante o anúncio dos titulares da partida.

A reação dos torcedores é expressão do descontentamento e revolta com a derrota por 3 a 1 do PSG para o Real Madrid na quarta-feira (9) que resultou na eliminação precoce nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O PSG venceu a primeira partida em casa por 1 a 0 e esteve na frente do placar no jogo de volta no estádio Santiago Bernabeu quando, em apenas 17 minutos, no segundo tempo, viu o time merengue virar o placar e pôr fim ao sonho parisiense.

Objetivo do PSG era troféu da Liga dos Campeões

Neymar e Messi foram contratados com a esperança de levar o time à conquista da Liga dos Campeões, maior objetivo desde que o Catar, por meio de um fundo de investimentos, assumiu o clube parisiense.

Para parte da torcida organizada do PSG, eles simbolizam o novo fracasso do clube, após a "remontada" de 2017 do Barcelona, e o vexame em casa em 2019 para o Manchester United, e de sua estratégia de atrair estrelas para montar uma equipe competitiva, mas que não atinge o objetivo principal, o de brilhar na cena europeia.

Nesse clima de decepção e descontentamento com os jogadores e a direção do clube, o PSG entrou em campo para enfrentar o atual lanterna da competição.

Palavrões contra Neymar

Das arquibancadas surgiram palavrões dirigidos a Neymar por membros da torcida organizada, mesmo após o gol marcado pelo brasileiro. Por outro lado, eles aplaudiam cada vez que o atacante francês Mbappé tocava na bola.

Provocações ainda surgiram com "olé" quando o Bordeaux trocava passes, mesmo com o PSG dominando o placar. Com faixa e gritos, os torcedores também pediram a demissão da direção do clube.

A partida

Diante do clima hostil de torcedores contra seu próprio time, o Bordeaux começou a partida sem complexo e na ofensiva. Logo nos primeiros minutos, o time criou uma chance de gol com Rémi Oudin, mas Keylor Navas afastou o perigo.

Com pouca articulação e inspiração de seu trio de ataque, o PSG só chegou ao primeiro gol aos 24 minutos com Mbappé, aproveitando lançamento de Wijnaldum.

O PSG voltou mais ofensivo na segunda etapa e aproveitando a grande superioridade técnica em relação ao adversário, ampliou rapidamente o placar com Neymar, aos 7 minutos. O gol provocou reações distintas entre os torcedores no Parque dos Príncipes: enquanto parte das arquibancadas vibrava com o gol, outro grupo de torcedores vaiaram o camisa 10.

O time parisiense ainda chegou ao terceiro com o argentino Leandro Paredes aos 16 minutos.

A derrota mantém o Bordeaux com 22 pontos na lanterna do campeonato, cada vez mais próximo do rebaixamento. Com a vitória, o PSG chega a 65 pontos e lidera com folga o campeonato francês, único título de relevância que deve conquistar na temporada.

