Jornal publica valores pagos por clubes do campeonato francês de futebol: Neymar tem o maior salário

A lista milionária foi publicada nesta terça-feira (22) pelo jornal esportivo francês L'Équipe. Dela constam todos os jogadores do campeonato francês de futebol. O clube com mais dinheiro é o Paris Saint-Germain (PSG), que mantém 21 dos 30 atletas com os rendimentos mais altos, além do treinador mais caro da liga, Maurício Pochettino.

O trio de ouro do PSG tem Neymar, o jogador mais bem pago da primeira divisão, com salário mensal de € 4,08 milhões (cerca de R$ 22 milhões). Depois dele vem o argentino Lionel Messi, com € 3,37 milhões (cerca de R$ 18,3 milhões), seguido por Kylian Mbappé, com salário de € 2,2 milhões (cerca de R$ 12 milhões).

Sete vezes ganhador da Bola de Ouro, Lionel Messi reduziu muito a sua remuneração ao se mudar para Paris. Avaliada pela imprensa espanhola em € 61 milhões por ano, durante suas últimas temporadas no Barcelona, ​​a remuneração do craque continua muito alta. Ele recebe um salário líquido de quase € 25 milhões, complementado por um bônus de fidelidade de € 15 milhões brutos, o que lhe permite ultrapassar um pouco os € 30 milhões anuais, revela o jornal L ‘Équipe.

Essa é a remuneração do jogador livre de encargos e impostos, ou seja, essa quantia acaba no bolso de Messi, o que praticamente o iguala, em nível de salário, a Neymar. O brasileiro, que em maio de 2021 estendeu o seu contrato no Paris Saint-Germain até 2025, com um ano opcional quase automático, tem um salário de € 30 milhões líquidos por ano. O valor, no entanto, diminui a cada ano, à medida que se aproxima do fim.

Os valores divulgados para Neymar não incluem bônus, e o cálculo é de que o salário líquido, após o pagamento de impostos, seja de 77% do bruto. Ou seja, Neymar ficaria com € 3,14 milhões por mês.

A reportagem ainda esclarece que parte do salário de Messi, de 34 anos, vencedor pela primeira vez da Copa América, no verão passado no Brasil, é paga em criptomoeda. Dos seus € 30 milhões anuais, ou € 2,5 milhões líquidos mensais, o argentino recebe € 1 milhão pagos em PSG Fan Tokens.

Logo após a contratação dele, o clube parisiense comunicou esta inovação salarial. "A integração dos $PSG Fan Tokens no pacote do jogador cria um vínculo imediato com a comunidade de milhões de torcedores em todo o mundo", escreveu o clube em sua comunicação.

Mas por que a folha de pagamentos está subindo no PSG? De acordo com as estimativas do L’Équipe, o salário médio mensal no clube passou de € 800.000 para € 990.000. Yvan Le Mée, agente de jogadores entrevistado pelo diário esportivo, acredita que o aumento dos salários na primeira divisão francesa (L1) se explica pela chegada de muitos jogadores livres ao PSG. “O clube recrutou muitos jogadores livres no verão passado, como Messi, Wijnaldum, Donnarumma, ou por empréstimo com opção de compra, como Nuno Mendes”, diz.

De acordo com a reportagem, o treinador argentino Pochettino recebe € 1,1 milhão por mês, bem acima dos outros dois treinadores no topo da lista: Jorge Sampaoli, do Olympique de Marselha, e Christophe Galtier, campeão francês na temporada passada com o Lille, e atualmente no Nice. O L’Équipe calcula que ambos tenham rendimentos de € 330 mil mensais.

Outros brasileiros

A lista ainda cita os brasileiros Gerson e Lucas Paquetá, jogadores que deixaram o Flamengo para atuar no futebol europeu. Gerson ganha, atualmente, o quinto maior salário do Olympique de Marselha (€ 300.000 mensais). Já Paquetá tem o décimo maior salário do Lyon (€ 250.000)

Veja a lista de salários do PSG, clube com os dez maiores contratos do país:

1. Neymar € 4.083.000

2. Lionel Messi € 3.375.000

3. Kylian Mbappé € 2.220.000

4. Marquinhos € 1.200.000

5. Marco Verratti € 1.200.000

6. Achraf Hakimi € 1.083.000

7. Keylor Navas € 1.000.000

8. Angel Di Maria € 950.000

9. Georginio Wijnaldum € 916.000

10. Gianluigi Donnarumma € 916.000

