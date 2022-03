Goleiro do PSG, Keylor Navas acolhe cerca de 30 refugiados ucranianos em sua casa

Keylor Navas, goleiro do PSG, acolheu 30 refugiados ucranianos em sua casa.

A imprensa francesa destaca o ato de solidariedade do goleiro do Paris Saint-Germain, o costarriquenho Keylor Navas, que acolheu cerca de 30 refugiados ucranianos em sua própria casa, na região parisiense. Navas teria disponibilizado sua sala de cinema privada, que foi modificada para se transformar em dormitório. Ele também comprou camas, roupas e comida para os refugiados.

Segundo o diário Le Parisien, Keylor Navas, católico praticante, teria procurado uma associação religiosa em Barcelona para ajudar os ucranianos que haviam deixado seu país por causa da guerra.

A esposa do jogador, Andrea Salas, havia compartilhado mensagens de instituições de caridade nas redes sociais, chamando seus seguidores em vários idiomas, incluindo o francês, para "ajudar muitas crianças com suas mães, jovens que estavam sozinhos, que não podiam vir apenas com suas roupas".

O PSG não informou o número de pessoas acolhidas, contentando-se em confirmar a informação, "porque Keylor não quis promover" o seu gesto.

O jogador da seleção de Costa Rica de 35 anos, chegou ao PSG em 2019 e foi considerado o herói da classificação do clube para a final da Liga dos Campeões da temporada 2020. Navas jogou anteriormente nove anos na Espanha, antes de estourar durante seus últimos cinco anos em Madri.

Atualmente, ele passa por um período complicado no PSG, e está na reserva desde a chegada de Gianluigi Donnarumma ao clube, que assumiu seu lugar como titular.

O goleiro assistiu do banco a recente eliminação do PSG na Liga dos Campeões ao perder o jogo da oitavas para o seu ex-clube, o Real Madrid.

Pela seleção da Costa Rica, onde já jogou mais de cem partidas, Navas ainda busca a classificação de seu país para a Copa do Mundo do Catar. A Costa Rica joga na próxima quarta-feira (30) contra os Estados Unidos.

No site do jornal L'Equipe, os fãs saudaram o gesto do goleiro. Um dos comentários diz: "Se todos os jogadores de futebol que têm meios fizessem o mesmo... Respect Navas".

