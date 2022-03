Em Paris, Ronaldinho Gaúcho diz que Neymar é "o maior ídolo do Brasil"

O jornal Le Parisien desta quinta-feira (31) traz uma entrevista exclusiva com o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O Bola de Ouro 2005 esteve na capital francesa para lançar o aplicativo Footsider, uma espécie de Linkedin do futebol que ajuda jovens atletas a encontrar clubes para jogar.

"Aos 42 anos, 'Ronnie' tem o mesmo sorriso e fica sempre feliz de voltar a Paris", publica o jornal. O ex-craque conversou com o Le Parisien sobre o desempenho atual do PSG - seu antigo clube -, sobre a carreira de seu conterrâneo Neymar e sobre o novo projeto que lidera para, segundo ele, "apoiar novos jogadores".

Ronaldinho Gaúcho não poupou críticas ao comportamento da torcida do PSG, principalmente durante o jogo contra o Bordeaux, há duas semanas, pelo campeonato francês. Na ocasião, Messi e Neymar foram vaiados - uma atitude inadmissível para o ex-jogador. "Se você vaiar o Messi, o melhor jogador do mundo, quem você vai aplaudir?", questionou Ronaldinho.

Trio Messi, Neymar e Mbappé

Ele também disse esperar que Neymar não se machuque nesta temporada e que possa jogar "normalmente". "Com a adaptação de Messi, os três poderão escrever uma bela história", disse referindo-se ao trio Messi, Neymar e Mbappé.

Questionado pelo repórter do Le Parisien se acredita que Mbappé deve permanecer no PSG, Ronaldinho Gaúcho se recusou a dar qualquer conselho, mas disse que se os três continuarem a jogar pelo clube parisiense "seria fantástico". "Ver esses três grandes jogadores juntos é tudo o que os apaixonados por futebol querem", afirma.

Sobre Neymar, especificamente, Ronaldinho Gaúcho o classifica como "o maior ídolo no Brasil". "Espero que ele ganhe a Copa do Mundo, um Bola de Ouro. No futebol sempre foi assim. Ronaldo também passou por momentos difíceis. Mas, na nossa época, acabamos ganhando tudo, e principalmente a Copa do Mundo", ressalta.

Aplicativo Footsider

Ronaldinho Gaúcho também falou sobre o aplicativo Footsider, "uma possibilidade aos jovens de realizar um sonho", afirma. Para ele, poder ajudar os novos jogadores é algo que lhe faz bem. E deixa um conselho para quem está começando no futebol: "há apenas um caminho: treinar. Se você não treinar, não vai chegar a lugar nenhum". declarou Ronaldinho Gaúcho ao jornal Le Parisien.

