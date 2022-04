Brasil pega Sérvia na estreia, depois enfrenta Suíça e Camarões na Copa do Catar

Sorteio dos grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2022, no Catar

Os grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foram definidos no sorteio realizado nesta sexta-feira (1°), em Doha. A seleção brasileira vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões, no grupo G. Os dois adversários europeus também estiveram no grupo do time comandado pelo técnico Tite na Copa de 2018, na Rússia.

Tiago Leme, de Doha (Catar) especial para a RFI

O Brasil vai fazer a sua estreia no dia 24 de novembro, quinta-feira, enfrentando os sérvios. Depois, joga contra os suíços, em 28 de novembro (segunda-feira), e pega os camaroneses, em 1º de dezembro (sexta-feira).

No último Mundial, a seleção estreou com um empate, por 1 a 1, contra a Suíça. Na terceira partida venceu a Sérvia, por 2 a 0. Já o último encontro com Camarões aconteceu em um amistoso em 2018, com vitória brasileira por 1 a 0.

Oito ex-jogadores que foram os assistentes do sorteio. O capitão do penta Cafu representou o Brasil mais uma vez, assim como já aconteceu no sorteio da Copa de 2018 na Rússia. Também estavam presentes o alemão Lothar Matthäus, o catari Adel Ahmed MalAllah, o iraniano Ali Daei, o sérvio Bora Milutinović, o nigeriano Jay-Jay Okocha, o argelino Rabah Madjer e o australiano Tim Cahill. Além deles, Carli Lloyd, Jermaine Jenas e Samantha Johnson representaram o futebol feminino.

Depois do sorteio, Cafu fez uma análise do grupo da Seleção brasileira. “Vejo com bons olhos. O Brasil sempre fez bons jogos contra a Sérvia. A Suíça também é sempre um adversário difícil. E contra Camarões, nunca é fácil enfrentar uma seleção africana”.

O brasileiro Cafu durante sorteio dos grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2022, no Catar REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Os grupos da Copa de 2022 são: A (Catar, Equador, Senegal e Holanda), B (Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o vendedor do playoff da Europa), C (Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia), D (França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor do play-off 1 da repescagem intercontinental), E (Espanha, Alemanha, Japão e o vencedor do play-off 2 da repescagem intercontinental), F (Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia), G (Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões) e H (Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul).

Rússia excluída

No início do evento do sorteio, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez um discurso e mais uma vez pediu a paz no mundo. Por causa da guerra na Ucrânia, a Rússia foi punida, excluída da repescagem das eliminatórias europeias e não poderá jogar o Mundial.

"Essa Copa será a melhor de todos os tempos. O maior espetáculo da terra, com mais de 5 bilhões assistindo ao redor do mundo, todos estarão de mão dadas, unidos, no Catar”, disse Infantino. “Parabéns para as seleções já classificadas, vocês todas são vencedores. Agora, nos tempos atuais que estamos vivendo, temos um mundo dividido. Precisamos de ocasiões para unir as pessoas para celebrar a vida. E a Copa do Mundo é exatamente isso. Nós pedimos, o mundo pede, a comunidade do futebol pede, para todos os líderes: parem com os conflitos, cessem as guerras, promovam a paz, porque queremos que essa seja a Copa da união. Aproveitem a Copa do Mundo", disse ainda o presidente da Fifa.

Na sequência, o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, também teve a palavra e falou sobre a oportunidade de o país receber o evento. Será a primeira Copa realizada em um país árabe e de religião islâmica.

"Esse será o primeiro evento a ser realizado na nossa região. Sinto muita felicidade em sediar esta Copa. Vamos oferecer uma edição espetacular. Como apaixonado pelo futebol, pelo esporte, tenho a certeza que, como vocês, vou curtir muito esta Copa. O impacto dos eventos esportivos é grande, vai além do esporte. Isso contribui para nossa aproximação, de todos os povos do mundo. Desejo muita sorte a todos".

A Fifa também apresentou nesta sexta-feira o mascote da Copa no Qatar, chamado La’eeb, palavra que na língua árabe significa “jogador super habilidoso”. A Copa de 2022 terá o jogo de abertura no dia 21 de novembro, no estádio Al Bayt, entre Catar e Equador. A final será disputada no estádio Lusail, no dia 18 de dezembro.

Primeira fase da Copa do Mundo de 2022

Grupo A:

Qatar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Playoff europeu: vencedor entre Escócia e Ucrânia x País de Gales

Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D:

França

Playoff 1: vencedor entre Austrália e Emirados Árabes Unidos x Peru

Dinamarca

Tunísia

Grupo E:

Espanha

Playoff 2: Costa Rica x Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

