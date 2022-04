Imprensa francesa dá breve trégua a Neymar após dois gols em jogo do PSG

Destaque na imprensa francesa desta semana para Neymar que marcou dois gols para o PSG neste domingo (3) no parque dos Príncipes. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texto por: Adriana Moysés 2 min

Neymar volta a ter um breve momento de paz em Paris, depois de marcar dois gols na vitória do PSG contra o Lorient na 30ª rodada do Campeonato Francês. A partida, disputada na noite de domingo (3) no estádio Parque dos Príncipes, recebeu comentários elogiosos na imprensa esportiva francesa. A vitória dos parisienses por 5 a 1, depois da eliminação na Liga dos Campeões, é um dos principais assuntos dos jornais desta segunda-feira (4).