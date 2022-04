PSG empata com Lens e conquista 10° do título do campeonato francês

O Paris Saint-Germain empatou neste sábado (23) em 1 a 1 com o Lens no Parque dos Príncipes e conquistou, por antecipação, o 10° título de campeão francês.

Apesar do feito histórico, garantido com várias rodadas de antecipação, o clima de festa foi ofuscado pelo protesto de parte da torcida, descontente com a performance do time parisiense na temporada.

Os jogadores do PSG foram acolhidos pela torcida organizada da tribuna Auteuil com uma faixa de cabeça para baixo, e sobretudo em silêncio, sem incentivar o time, com música e gritos de guerra, como de costume.

O título de campeão francês era o único possível na temporada, já que o time perdeu a disputada do Troféu dos Campeões, foi eliminado pelo Nice nas oitavas de final da Copa da França e, mais dramático para os torcedores e o clube, a queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com a derrota para o Real Madrid, privando o time parisiense de atingir seu grande objetivo que é o de conquistar o sonhado troféu continental.

Precisando apenas de um empate para garantir o título francês com quatro rodadas de antecipação, o PSG contou com a volta do meia Verrati ao time titular e sua potência total no ataque com Neymar, Mbappé e Messi.

No primeiro tempo, o PSG demorou para se articular com eficiência e encontrou a equipe de Lens, sétima na classificação geral, bem disposta e sem complexo. O time chegou a levar várias vezes perigo ao gol de Keylor Navas. Mas foi o PSG que teve as chances mais claras de gols com Neymar e principalmente Mbappé, que desperdiçou duas boas oportunidades estando frente a frente com o goleiro, mas chutou para fora.

No segundo tempo, mais ofensivo, o PSG foi com tudo para o ataque e a pressão resultou num belo gol de Messi, aos 15 minutos. Após assistência de Neymar, o argentino acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro do Lens.

Apesar da pressão parisiense, a equipe do norte da França chegou ao empate em rápida jogada de ataque, e aos 43 minutos, Corentin Jean deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, o PSG chegou aos 78 pontos, e não pode mais ser alcançado pelo vice, o Olympique de Marselha.

Apesar da comemoração antecipada no gramado e nas arquibancadas, a grande festa do clube pela conquista do 10° título de campeão francês só deve acontecer no dia 21 de maio, quando o PSG recebe em casa o Metz pela última rodada do campeonato.

Até lá, os torcedores também esperam celebrar também a renovação do contrato do grande astro atual da equipe, o atacante Mbappé. O contrato dele vence em junho, mas o francês ainda faz mistério sobre seu futuro.

