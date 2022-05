Camisa usada por Maradona no famoso gol “mão de Deus” é vendida em leilão com lance recorde

Ao centro, a camisa da discórdia, a que Diego Maradona usou nas quartas de final contra a Inglaterra, em 1986, exposta no National Football Museum, em Manchester. Em novembro de 2020. AP - Jon Super

Texto por: RFI 2 min

O jogo era Argentina e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. O dono da camisa, Diego Armando Maradona. O preço da relíquia: o equivalente a R$ 44,5 milhões. Esse é o resultado do leilão do uniforme do craque argentino que havia começado no dia 20 de abril, quase sem interessados e que foi encerrado com um lance recorde de £ 7.142.500, conforme informou nesta quarta-feira (4) a casa de leilões Sotheby's.