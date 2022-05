Liga dos Campeões: torcedores do Liverpool e do Real Madrid invadem Paris para assistir à final histórica

A capital francesa foi invadida neste sábado (28) por torcedores do Liverpool e do Real Madrid que se enfrentam no Stade de France pela final da Liga dos Campeões. A mudança do jogo de São Petersburgo para Paris, cidade mais próxima da Inglaterra e da Espanha, motivou os torcedores a se deslocarem para assistir à final histórica.

Ana Carolina Peliz, da RFI

As camisas brancas dos madrilenhos e as vermelhas dos ingleses podiam ser vistas por toda Paris. No bairro boêmio de Saint Michel, horas antes do jogo, os bares estavam cheios e muitos arriscavam prever um resultado, como Steve, que veio de Liverpool: "três a um para o Liverpool".

Mas o torcedor reconheceu que seria difícil. "Vai ser um jogo apertado, com muita tradição dos dois lados, muita experiência. O Liverpool era o melhor time da UEFA, quatro anos atrás, espero que tenhamos o melhor resultado", disse.

Já o prognóstico do inglês David, é mais humilde: "dois a um", diz, vestido com uma camisa vermelha do Liverpool e uma pint (copo de cerveja) na mão, na porta de um bar.

O torcedor deu sorte, não teve de comprar o ingresso para o jogo. "Não tenho nem ideia do preço, eu ganhei de presente", disse. Diferente de seus amigos Dayton e James, que ainda não tinham ingressos e que tentariam comprar no mercado negro, mas teriam de estar dispostos a desembolsar até € 3.000.

Além das entradas, os torcedores tiveram de pagar passagens e hospedagem em Paris. "Eu vim de Lyon. Voei de Madri até Lyon e depois peguei o ônibus até Paris", explica o estudante de administração de empresas Inácio. A viagem entre as duas cidades francesas dura aproximadamente seis horas.

Ele diz que os € 150 que pagou pela entrada, ainda que seja o preço oficial mais baixo da UEFA, pesaram no bolso. Depois de todos estes esforços para ver o time do coração, ele só pede uma coisa: "espero que o Madrid ganhe, com certeza, de dois a um já está bom".

Já a madrilenha Paloma, que assiste uma final pela primeira vez, diz que "espera ganhar e de muito". O pai dela, Jorge, conta com um pouco de emoção. "Espero que ganhe o Real Madrid. Por 1 a 0 já está bom. Se não, de virada, no final, como nas últimas eliminatórias", diz, confiante.

George (e), a filha Paloma com a bandeira da Espanha, a esposa e a outra filha. Eles vieram em família torcer pelo Real Madrid, no final da Liga dos Campeões da UEFA, em Paris, em 28 de maio de 2022. © Ana Carolina Peliz - RFI

Outro madrilenho também chamado Inácio prefere não prever nenhum resultado. "Esperamos ver um bom jogo. Na verdade, sempre gostamos de ser discretos para essas ocasiões, porque somos um pouco supersticiosos e não gostamos de contar muita vantagem. Esperamos um bom jogo e é tudo", disse.

"Meu filho e eu, nos últimos campeonatos, fomos juntos e ganhamos. Esperamos que este seja assim também", diz o pai de Inácio, mostrando que não só a paixão pelo Real Madrid é de família, mas a superstição também.

Torcida estrangeira

Mas o Liverpool não suscita paixões somente nos ingleses. "Eu fui ver a final da copa da Inglaterra com meu avô, em 1987. Isso me marcou, desde então eu sou fã do Liverpool. Eu tinha 14 anos", explica o suíço Nick, com uma echarpe dos Reds.

A proximidade de Paris influenciou a decisão dele e do amigo de estarem presentes na final, que deveria ser realizada em São Petersburgo, na Rússia. Por causa da guerra na Ucrânia, Paris foi escolhida para acolher o jogo.

"Na Rússia não iríamos, mas aqui são três horas de trem, então é mais fácil para a gente vir. Eles dizem que pagaram € 180 por uma entrada oficial porque conhecem alguém que trabalha na UEFA. "Sabemos que as entradas estão a € 4 mil. Poderíamos vender as nossas a € 4 mil, mas não vamos fazer isso", diz rindo.

O suíço Nick (d), com um amigo, em Paris, para a final da Liga dos Campeões da UEFA, em 28 de maio de 2022, disse que não iria a São Petersburgo. © Ana Carolina Peliz - RFI

O Belga Luc, outro fã do Liverpool, diz que veio a Paris para sentir o clima. "Liverpool porque eu acho que é a melhor equipe do mundo. Na Bélgica somos invejosos dos times britânicos. Mas para mim, Liverpool é o melhor. Então, a gente veio pelo clima, esperando que ele ganhe, claro", explica.

Além dos torcedores, policiais podiam ser vistos por todo o bairro de Saint Michel, que fica no coração de Paris. A prefeitura mobilizou um forte esquema policial com 6.800 agentes para garantir a segurança do evento e receber os quase 60.000 torcedores dos Reds, a maioria sem ingressos, já que apenas 22.000 entradas para a final foram vendidas para cada time.

Para os que assistem ao jogo de fora do estádio, a prefeitura de Paris colocou à disposição duas fã zones. Para evitar confrontos entre torcidas, cada uma fica de um lado da cidade: a do Real Madrid fica no noroeste, nas proximidades do Stade de France, e tem capacidade para 6.000 pessoas. A do Liverpool, com capacidade para 44.000 pessoas, foi instalada na Cours de Vincennes, no sudeste.

A capital francesa não acolhia uma final da Liga dos Campeões desde 2006 e teve apenas três meses para se organizar. A decisão de mudar o jogo de lugar foi tomada em fevereiro.

Na cidade de Mbappé

Quando questionados sobre a decisão de Kylian Mbappé de ficar no Paris Saint-Germain, os madrilenhos perdem um pouco da animação, mostrando que ainda não engoliram a escolha do parisiense.

"Os trens do Real Madri passam uma vez só. Se você não pega o trem, você fica na estação", diz Inácio.

"Ele que perde. Aqui vai ganhar muito dinheiro, mas não vai ser feliz. Se quer ser feliz tem que ir para o Real Madrid", afirma Jorge.

