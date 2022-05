Beatriz Haddad Maia e Bruno Soares dão adeus a Roland Garros

A única dupla mista brasileira no torneio parisiense foi eliminada nesta segunda-feira (30) ao ser derrotada nas quartas de final. Beatriz Haddad Maia e Bruno Soares confirmam que vão disputar os próximos Grand Slams da temporada.

Não foi o presente que Beatriz Haddad Maria esperava no dia em que completa 26 anos. Mas nem por isso deixa de reconhecer o belo percurso este ano em um de seus torneios preferidos.

A paulista Bia e o mineiro Bruno Soares tiveram um match point para fechar a partida, mas foram superados pela dupla formada pelo alemão Kevin Krawiecz e a americana Nicole Melichar-Martinez. Os adversários fecharam o primeiro set em 6/4. Os brasileiros reagiram no set seguinte com 7/6 e no super tie-break tiveram a chance de vencer com 9/8, mas Nicole e Kevin viraram e ao fecharem com 10/8 e vão às semifinais do torneio de duplas mistas.

“Cruel, a avaliação desse jogo é bem cruel. Tem muito jogo que é decidido no detalhe final. A gente dominou o jogo inteiro, desde o primeiro game”, lamentou Bruno após a derrota.

A partida foi disputada com quadra cheia, com os dois brasileiros se “sentindo em casa”. “Jogamos com o calor da torcida, foi muito especial para a gente. Para mim, em estágio final de carreira, e a Bia, recomeçando a dela, isso é muito bacana”, salientou o mineiro. “Foram momentos como esses que me fizeram jogar até os 40 anos de idade”, acrescentou.

Bia destacou sobretudo o prazer de dividir a quadra com um dos maiores nomes do tênis do país e que lhe garantiu viver uma nova experiência em quadra.

“Desde o momento que a gente tomou a decisão de jogar junto, me senti muito à vontade. A dupla mista é um jogo mais pragmático, a mulher acaba sendo mais atacada, mas com o Bruno eu me senti muito grande, muito à vontade para fazer as jogadas que eu tinha uma intuição maior. Realmente é um privilégio jogar com o Bruno”, resumiu Bia.

Os dois já confirmaram que seguem juntos para as disputas de Wimbledon e para o US Open. “Temos mais dois Grand Slams este ano ainda, vamos beliscar”, adiantou Bruno. “É um privilégio jogar com a Bia”, destacou o mineiro ao se referir a melhor tenista brasileira da atualidade, que está entre as 50 melhores do ranking da WTA.

Bia, que no quadro de simples passou pela primeira vez à segunda rodada do torneio parisiense nesta edição, fez um balanço positivo de sua participação em Roland Garros. “É realmente muito especial, eu tenho muita gratidão pela forma como encarei as coisas, principalmente desde o meu recomeço. Tudo isso é resultado da minha resiliência. Sou muito disciplinada e profissional. Hoje saímos com a derrota, mas é gratidão mesmo por tudo o que estou vivendo”, disse.

(Com colaboração de Marco Martins)

