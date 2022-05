Liverpool exige desculpas do governo francês após acusações de fraude contra torcedores ingleses

A ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, fizeram as acusações de fraude contra os torcedores do Liverpool durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 30 de maio de 2022, em Paris.

Três dias depois do tumulto na final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Real Madrid, no último sábado (28), no Stade de France, a repercussão sobre as cenas caóticas vistas nos portões do estádio segue intensa. O presidente do Liverpool, Tom Werner, escreveu uma carta à ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, para exigir desculpas oficiais do governo francês, depois que ela e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, responsabilizaram os torcedores ingleses pela confusão.

As autoridades francesas disseram que a demora para liberar o acesso dos torcedores ao estádio, o que teria levado a polícia a intervir com bombas de gás lacrimogênio, foi culpa dos torcedores britânicos, que teriam organizado "uma fraude maciça e em escala industrial de ingressos". De acordo com Darmanin, entre 30 mil e 40 mil espectadores ingleses tentaram assistir à final vencida pelo Real Madrid (1 a 0) sem ingressos ou com entradas falsificadas.

Na carta, o presidente do Liverpool declara sua "incredulidade total" diante das acusações da ministra dos Esportes, questionando como ela pode ter feito essas declarações sem provas, antes das conclusões de uma investigação aprofundada sobre os incidentes. Werner diz que os comentários Oudéa-Castera são "irrresponsáveis, pouco profissionais e desrespeitosos em relação a milhares de torcedores que ficaram feridos fisicamente e emocionalmente, ante tais acusações".

O presidente do Liverpool pede ao governo francês e à UEFA a abertura de uma investigação independente e transparente sobre os incidentes no Stade de France, em Paris, o que já foi aprovado pelas duas instâncias.

Imprensa francesa aponta "fábula" do ministro do Interior

A imprensa francesa julga severamente a conduta da polícia e do ministro do Interior durante e depois dos incidentes.

Le Parisien afirma nesta terça-feira (31) que as alegações de Darmanin são "duvidosas e contestadas por representantes dos torcedores e testemunhas". O ministro continua responsabilizando os torcedores do Liverpool pelos ingressos falsificados e a noite caótica, diz o diário, mas a estratégia da guerra de números não convence.

Torcedores que tinham o ingresso válido foram rejeitados em um dos portões e admitidos, em uma segunda tentativa, em outra catraca. De acordo com Le Parisien, o aplicativo utilizado pela UEFA para gerar o código QR de entrada no estádio pode ter apresentado uma deficiência e contribuído para a confusão.

Para o jornal Libération, "as desculpas irrisórias de Gérald Darmanin após a imagem desastrosa enviada pela polícia francesa ao mundo, "com pessoas sendo assaltadas nos acessos ao estádio e crianças atingidas por bombas de gás lacrimogênio no colo dos pais, serão difíceis de aceitar". Em seu editorial intitulado "Fábula", o jornal progressista critica o ministro do Interior por sua "postura arrogante de negação da realidade".

Libération afirma que o incidente no Stade de France confirmou que a polícia francesa privilegia o uso da força na gestão de multidões, o que seria um equívoco. "Os torcedores do Liverpool demonstraram uma paciência notável diante do calvário que lhes foi infligido", afirma o editorial, acrescentando que a França perdeu a oportunidade de provar que ainda pode organizar um evento de projeção internacional sem incidentes.

"Uma coisa é certa", resume o diário conservador Le Figaro, "O governo e a UEFA terão de tirar as lições desse fiasco". O jornal reproduz as declarações de autoridades britânicas, que aguardam uma satisfação do presidente Emmanuel Macron sobre o caos no sábado, a postura acusatória do ministro do Interior e a abordagem agressiva da polícia francesa em um evento esportivo que deveria ser uma festa.

