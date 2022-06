Roland Garros: Ymanitu Silva é vice-campeão em duplas de cadeira de rodas

Último brasileiro a competir em Roland Garros, Ymanitu Silva conquistou nesta sexta-feira (3) o vice-campeonato no torneio de duplas de cadeira de rodas da categoria quad. Ele e o americano Heath Davidson perderam a final para a dupla holandesa Niels Vink e Sam Schroder por 2 sets a 0 (parciais 6/2 e 6/2).

Elcio Ramalho, de Roland Garros,

Apesar da decepção com a derrota, Ymanitu valorizou a conquista inédita. Nesta segunda participação no saibro parisiense, ele deixa o torneio com uma recompensa valiosa para a carreira. “É um momento que eu levo para casa com muito carinho. Claro que gostaria de ter levado o título, mas fico feliz de ter chegado a uma final. Isso para mim é muito importante e mostra que o trabalho de todos esses anos, devagarinho, venho colhendo o que estou plantando”, disse após a partida.

Antes de encarar na final a dupla holandesa, cabeça-de-chave número 1, Ymanitu e Davidson venceram na fase semifinal a dupla formada pelo americano David Wagner e o britânico Andy Lapthorne, considerada favorita. A passagem para a final, jogando pela primeira vez em dupla com o americano Davidson, revelou o alto nível que ele vem buscando.

"Isto mostrou que a minha técnica no alto rendimento vem evoluindo desde 2019. Para chegar neste alto nível no tênis de cadeira de rodas como está hoje, exige muito trabalho e dedicação", afirmou.

Ymanitu (à dir.) e o americano Heath Davidson, vice-campeões do torneio de duplas de cadeiras de rodas de Roland Garros. © RFI/Elcio Ramalho

A dupla holandesa foi campeã nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e vem conquistando vários troféus do circuito, o que aumentou o tamanho do desafio para o brasileiro e o americano.

"A dupla da semifinal já era muito difícil, vinha de muitas conquistas e campanhas nos Masters. A dupla da final foi medalha de ouro em Tóquio e vem papando todos os títulos do circuito. Para jogar com uma dupla desse nível, tem que entrar no mesmo nível deles, e foi o que fizemos em alguns games, e é nessa hora que os erros aparecem. Mas estou feliz com o que a gente conseguiu desempenhar dentro da quadra", ressaltou.

Individual

No torneio individual, Ymanitu perdeu na estreia na quarta-feira (1) para o americano David Wagner por 2 sets a 1 (6/1, 3/6 e 6/4). Apesar do resultado, o catarinense, que recebeu pela segunda vez um convite da organização de Roland Garros, comemorou a participação no Grand Slam francês.

Atual número 11 do ranking de tenistas de cadeira de rodas, Ymanitu vai continuar uma gira na Europa e participar de dois torneios no interior da França e dois na Espanha durante um mês para ganhar mais experiência e pontos para atingir o objetivo da temporada: ficar entre os sete melhores tenistas do mundo.

