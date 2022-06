Iga Swiatek conquista segundo troféu de Roland Garros e envia mensagem a ucranianos: “sejam fortes”

Iga Swiatek conquistou seu segundo título no Grand Slam francês ao vencer na final a americana Coco Gauff. © Pierre René-Worms

Texto por: Elcio Ramalho Seguir 2 min

A polonesa Iga Swiatek não teve maiores dificuldades em levantar seu segundo trofeu do Aberto da França neste sábado (4), em Paris. Em uma final amplamente dominada, a número 1 do mundo venceu fácil a americana Coco Gauff por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/3). Na cerimônia de entrega do troféu ela lembrou da guerra na Ucrânia e pediu que os ucranianos continuarem “lutando”.