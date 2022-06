Rafael Nadal conquista seu 14° título de Roland Garros e promete: “vou lutar para continuar”

Imbatível em finais no saibro parisiense. O espanhol Rafael Nadal ergueu neste domingo seu 14° troféu de Roland Garros ao vencer na final o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/3 e 6/0). Durante a cerimônia de entrega do prêmio, Nadal disse que seguirá lutando para continuar a jogar.

Publicidade Leia mais

Elcio Ramalho, de Roland Garros

Ovacionado por vários minutos por milhares de pessoas de pé, Rafael Nadal viveu mais um momento de forte emoção na quadra principal de Roland Garros, o “melhor torneio do mundo”, segundo ele.

Nadal agradeceu o apoio “incrível” recebido do público durante todo o torneio e terminou com uma declaração que arrancou muitos aplausos: “Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas vou seguir lutando para continuar pelo maior tempo possível”.

Seu adversário da final, Casper Ruud declarou ao espanhol no pódio logo depois de receber sua recompensa: “Todos nós torcemos para que você continue por mais tempo”.

O norueguês arrancou risos das arquibancadas ao parabenizar o espanhol pela vitória: “Não fui sua primeira vítima, sei que houve várias antes”, disse, lembrando também que havia disputado sua primeira final.

Final fácil

Casper Ruud, que aos 23 anos chegou à sua primeira final de Grand Slam, não foi um adversário à altura de Rafael Nadal na partida deste domingo. Logo no início, o “Rei do saibro” já mostrou que o desafio de seu fã declarado seria muito difícil. Ele não teve dificuldades em quebrar o serviço do norueguês e fechar o primeiro set em 6/3.

No segundo set, o norueguês viveu seu melhor momento na partida e chegou abrir 3/1 antes de ver uma reação e uma virada do espanhol, que com uma dupla falta do adversário fechou o set em 6/3.

O terceiro e último set foi um passeio. O espanhol encontrou um adversário enfraquecido e sem opções para frear sua arrancada, finalizada com 6/0.

Nadal interrompeu uma sequência de 10 vitórias de Ruud no saibro, sendo seis delas em Paris. Apesar da derrota, o norueguês chega à sua melhor classificação na carreira e nesta segunda-feira se torna o 6° melhor jogador da atualidade.

Campanha dura

A campanha de Rafael Nadal não foi a das mais fáceis comparada com anos anteriores. Depois de passar pelo australiano Jordan Thompson, o francês Corentin Moutet, e o holandês Botic Van de Zandschulp, Nadal teve nas oitavas um jogo duríssimo contra o canadense Félix Augier-Aliassime, vencido em 5 sets.

Na sequência, encarou nas quartas de final o número 1 do mundo, Novak Djokovic (3/1), e depois nas semifinais viu o alemão Alexander Zverev abandonar a partida no segundo set depois de se contundir em quadra.

Com essa nova conquista no saibro parisiense, Nadal chega ao seu 22° título de Grand Slam na carreira, sendo 14 em Roland Garros, 2 em Wimbledon, 4 no US Open e 2 no Open da Austrália.

Para completar seu histórico único, Rafael se tornou aos 36 anos o tenista mais velho a ter levantado o troféu "Os Mosqueteiros" de Roland Garros, superando seu compatriota Andrés Gimeno, campeão em 1872 aos 34 anos de idade.

Nadal teve apenas três derrotas durante suas participações no torneio parisiense. A primeira delas em 2009 contra o sueco Robin Söderling, depois duas vezes para Djokovic, nas quartas em 2015 e na semifinal de 2021.

Antes deste ano, o espanhol venceu o torneio em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro