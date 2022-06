Mergulhadores saltam de plataforma de 27 metros diante da Torre Eiffel em Paris

A brasileira Jaki Valente mergulha da plataforma de 21,5 metros de altura instalada às margens do rio Sena

Sob um sol escaldante, 16 mergulhadores competem neste sábado (18) durante a segunda etapa de um concurso mundial de Cliff Diving. O “penhasco” dessa vez fica em Paris, em uma plataforma de 27 metros de altura montada diante da torre Eiffel.

Depois de uma primeira etapa organizada em Boston, nos Estados Unidos, em 4 de junho, os melhores mergulhadores radicais do mundo estão em Paris. A vista é espetacular: os atletas têm diante de si o monumento de ferro de 330 metros construído no final do século 19 e, sob seus pés, o rio Sena.

Esta é a primeira vez que o Red Bull Cliff Diving World Series acontece na capital francesa. "Já organizamos etapas urbanas, ao lado do Museu Guggenheim em Bilbao, em Oslo ou Copenhague, por exemplo. Mas a aura que Paris tem entre os mergulhadores internacionais é incrível", afirmou o ex-mergulhador francês e atual diretor da competição Hassan Mouti, em entrevista à televisão Franceinfo.

A plataforma montada às margens do rio Sena tem dois pontos de salto: uma prancha a 21,5 metros de altura para as mulheres, e uma segunda a 27 metros para o torneio masculino.

80 km/h de queda

De 27 metros de altura, os mergulhadores enfrentam três segundos de queda e chegam à velocidade de 80 km por hora no momento de entrar na água. No local onde os atletas saltam, o rio tem pouco mais de cinco metros de profundidade.

Para as mulheres, o salto é um pouco mais curto: são dois segundos de acrobacias no ar, e a velocidade pode alcançar 60 km/h.

Ainda que longe dos penhascos e das pedras do mar, o mergulho é perigoso. Por isso, quatro nadadores esperam a chegada do atleta dentro d'água, prontos para entrarem em serviço em caso de acidente.

"É um dos esportes radicais mais perigosos porque você não usa capacete ou colete salva-vidas. Os riscos são múltiplos e semelhantes aos de um acidente de moto", explicou Hassan Mouti, à Franceinfo.

O evento começou na sexta-feira (17) e continua neste sábado, quando os franceses enfrentam uma onda de calor que deve ultrapassar os 40°C. Nesta edição, participam 16 atletas de todo o mundo. Dessa vez, não há representantes do Brasil concorrendo.

Depois de Paris, as próximas etapas da competição acontecem em Copenhague (Dinamarca), Oslo (Noruega), Mostar (Bósnia-Herzegovina), Sisikon (Suíça) e Polignano a Mare (Itália).

