Copa do Mundo 2022 registra 'demanda recorde' e já vendeu mais de 1 milhão de ingressos

O número de ingressos vendidos para a Copa do Mundo de 2022 atingiu a marca de 1,2 milhão após o segundo lote de vendas. Uma "demanda recorde", de acordo com os organizadores, que reconhecem, ao mesmo tempo, a dificuldade paralela de lutar contra o aumento abusivo dos preços dos hotéis no país, uma inflação causada pelo sucesso do evento esportivo.

"As pessoas estão comprando e esperando ansiosamente por vir, não há mais dúvidas sobre isso", disse o secretário-geral do comitê organizador, Hassan Al-Thawadi, ao Fórum Econômico do Catar em Doha. No entanto, algumas associações de torcedores estão preocupadas com a disponibilidade e o preço de quartos de hotel no emirado rico e conservador do Golfo.

"Estamos tentando criar um ambiente onde a economia se beneficie, mas também seja acessível para os torcedores, o que nem sempre é fácil de se equilibrar", admitiu o executivo. Novos hotéis são incluídos regularmente à plataforma de acomodação para o público com ingressos, garantiu ele.

"A acomodação não é uma preocupação. Tudo está sendo feito para garantir que haja o suficiente aqui e nos países vizinhos", com os quais serão estabelecidos voos diários de retorno para os torcedores, acrescentou Gianni Infantino, o presidente da Fifa, a entidade máxima do futebol mundial.

Enquanto o país tem sido criticado pelas ONGs sobre a questão dos direitos humanos, especialmente para os trabalhadores migrantes, Al-Thawadi voltou a enfatizar o "progresso" feito desde que o país foi escolhido como sede da Copa, em 2010.

"Isto não será uma preocupação apenas durante o evento", disse ele, acrescentando que o Catar permaneceria "comprometido" nesta área "após a Copa do Mundo". Diante das críticas, "(nosso) cansaço vem da deturpação dos fatos (...) e do que está acontecendo realmente", lamentou.

"Garantias"

Infantino, por sua vez, insistiu no compromisso da Fifa com a defesa dos direitos humanos e dos migrantes no país "porque o progresso deve ser mantido".

Sobre a questão de receber a comunidade LGBTQIA+ no emirado, onde a homossexualidade é criminalizada, o que também preocupa alguns fãs, "todos serão bem-vindos", disse o chefe da Fifa. Recebemos as garantias necessárias, estamos treinando os funcionários, estamos trabalhando lado a lado com o governo e as autoridades policiais".

"Estamos pedindo às pessoas que respeitem nossa cultura, o que eu acho que não é pedir muito (...) e que nos conheçam", disse Al-Thawadi.

A Fifa também anunciou em uma declaração na quarta-feira que teria 96 voluntários (acompanhados por dez líderes de equipe) no terreno durante o torneio para discutir questões de direitos humanos com os espectadores.

Quanto à preparação da Copa do Mundo, com menos de cinco meses pela frente, "as principais infraestruturas estão concluídas e estamos agora em uma fase operacional", incluindo acomodações e rotas, disse o secretário-geral da Copa do Mundo 2022.

No total, os organizadores da primeira Copa do Mundo em um país árabe, de 21 de novembro a 18 de dezembro, disseram ter registrado 40 milhões de solicitações de ingressos, 17 milhões na primeira fase de vendas, e 23 milhões na segunda.

Ao todo, há pouco mais de 3 milhões de ingressos disponíveis (2 milhões para venda e 1 milhão reservado para a Fifa e seus parceiros) e mais de 1 milhão de visitantes são esperados neste país de 2,8 milhões de pessoas.

Para a próxima fase de vendas, cujas datas ainda não são conhecidas, não haverá sorteio, e os ingressos poderão ser comprador por ordem de chegada.

