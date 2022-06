Presidente do PSG é evasivo sobre futuro de Neymar; imprensa vê atacante fora de Paris

A imprensa esportiva francesa e europeia se interroga: afinal, Neymar fica ou sai do PSG? Os rumores sobre o futuro do atacante brasileiro ganharam força após a longa entrevista concedida pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaif, ao jornal Le Parisien.

Publicidade Leia mais

Depois de investir centenas de milhões de euros nos últimos 11 anos para trazer estrelas do futebol mundial ao clube parisiense, sem conquistar sequer um título na Liga dos Campeões, o investidor do Qatar compreendeu que só colocar muito dinheiro na equipe não garante títulos.

Nas páginas do Le Parisien, Nasser Al-Khelaif revela que a "era da badalação acabou" e que o PSG vai mudar de estratégia, para investir em jogadores mais eficazes, disciplinados, menos gananciosos e festeiros. "Alguns aproveitaram desse período, mas agora acabou", afirma taxativo o presidente do PSG.

O projeto de Al-Khelaif, que contratou o português Luís Campos (ex- colaborador do Mônaco e do Lille) como diretor esportivo, no lugar do brasileiro Leonardo, é formar um time em torno de Kylian Mbappé, que desistiu do Real Madrid para ficar em Paris. Aos 23 anos, Mbappé tem potencial para liderar um clube com fama de ter uma gestão complicada. Jogadores que já passaram dos 30 anos, como Neymar – e que ainda por cima passa boa parte do tempo contundido –, e Messi, de 34 anos, em breve serão página virada.

O presidente do PSG quer jogadores "humildes, concentrados, que trabalhem 200%" para prover conquistas ao time. Em uma menção indireta a Neymar, Al-Khelaif destaca: "Aqueles que quiserem ficar em sua zona de conforto e não quiserem lutar, ficarão para trás". Além de Luís Campos, conhecido pelo alto grau de exigência com os atletas, o PSG ainda acerta os últimos detalhes para a contratação do técnico Christophe Galtier, do Nice.

"Jogadores humildes"

Nasser Al-Khelaif quer ver no PSG jogadores que "amem o clube, que tenham garra e sede de vitória". Questionado sobre o futuro de Neymar, o dirigente é evasivo. Diz que ainda não pode revelar detalhes do que vem sendo discutido internamente e diretamente com o jogador. Por outro lado, reafirma em nova indireta ao brasileiro que "todos os jogadores terão de fazer muito mais do que fizeram na temporada passada". "Terão de ser humildes, disciplinados dentro e fora de campo, aceitar substituições, evitar contusões e faltas que possam comprometer o resultado da partida", argumenta o presidente do PSG.

Depois que Luís Campos colocou Neymar em sua lista de transferências, vários sites esportivos dizem que a Juventus estaria interessada no número 10. O site catalão Sport afirma que em busca de talentos ofensivos, depois da saída de Paulo Dybala, o clube italiano sonha com a contratação de Neymar, apesar do contrato do atacante com o PSG expirar em 2025. O presidente da Juventus, Massimiliano Allegri, seria um grande admirador do brasileiro. Falta cobrir o salário milionário pago pelo Qatar.

L'Équipe também assinala que na entrevista concedida pelo presidente do PSG ao site espanhol Marca, Al-Khelaif manteve a mesma atitude enigmática sobre se Neymar faria parte ou não do novo projeto do clube parisiense. "São questões que não comentamos na mídia. Alguns jogadores irão chegar e outros partir, mas as negociações são privadas", disse.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro