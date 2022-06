Neymar vai ou fica no PSG? Jornal francês diz que atacante brasileiro "ainda pode surpreender"

O jornal Le Parisien desta sexta-feira (24) traz uma reportagem de duas páginas sobre Neymar. Apesar do balanço negativo de suas primeiras cinco temporadas no PSG, o diário continua apostando no craque.

Daqui a poucos dias, a partir de 1° de julho, Neymar poderá prolongar sua aventura no clube parisiense até 2027 ou investir em novos desafios. Le Parisien relembra que, ao chegar à capital francesa, em 2017, o craque brasileiro levou os torcedores do PSG à loucura, descrita como uma reação "insensata, quase irracional" pela reportagem. Mas, cinco anos depois, muitos se perguntam se a sua permanência é uma boa opção.

Em 2017, a transferência de Neymar foi a mais cara já registrada no futebol, € 222 milhões de euros. Entrevistado pelo jornal, o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, demonstra impaciência e diz que acabou o tempo da ostentação e da riqueza: "chega de purpurina", afirma. Segundo a matéria, esse sentimento é compartilhado também por uma parte dos torcedores desiludidos por um ídolo que acumulou contusões, afastamentos e um ritmo de vida desaconselhado a um esportista de alto nível.

No entanto, Le Parisien afima que muita gente ainda acredita no craque brasileiro. Em entrevista ao diário, o compatriota Vitorino Hilton diz acreditar que a melhor fase do atacante do PSG ainda está por vir. Segundo ele, "Neymar vai surpreender muita gente na próxima temporada", garante. "Iremos vê-lo explodir novamente", diz.

A opinião é compartilhada pelo ex-jogador do PSG Mickael Madar, que se diz convencido que o ex-santista amadureceu. Para o consultor de futebol do Canal+, o crescimento de Mbappé vai mexer com o ego de Neymar "e ele tornará a próxima temporada uma loucura", afirma Mickael Madar.

Altos e baixos

Ao relembrar os principais momentos de Neymar em Paris, o jornal não poupa críticas ao jogador. A reportagem afirma que o resumo dos cinco anos do brasileiro na capital francesa é de "baixos, muito baixos e de altos, muito altos". Por isso, segundo Le Parisien, a reação de Nasser al-Khelaifi é justificada. Até porque, ressalta a matéria, em 2027 Neymar terá 35 anos, "dez anos a mais desde que chegou" e é preciso saber "se ele estará bem até lá", conclui.

