‘Quero que Neymar fique’, disse Christophe Galtier, novo técnico do PSG

O Paris Saint-Germain (PSG) tem um novo treinador. Depois de longas discussões para negociar a saída do argentino Mauricio Pochettino, o clube parisiense anunciou nesta terça-feira (5) a chegada do francês Christophe Galtier. Ao ser apresentado, o técnico falou sobre suas ambições para o clube e de sua vontade de manter o brasileiro Neymar na equipe.

O técnico de 55 anos foi apresentado à imprensa no Parque dos Príncipes, no mesmo dia em que comanda o primeiro treino do time. "Estou emocionado e orgulhoso", declarou Galtier, que assinou um contrato de duas temporadas, segundo uma fonte próxima à negociação. "Sei exatamente a responsabilidade que me foi dada, que o PSG viva uma grande temporada. Eu me preparei para isso. Se aceitei esta responsabilidade, é porque sou capaz", acrescentou o técnico.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, escolheu Galtier por ser um dos técnicos mais regulares da última década na França, embora menos experiente no cenário europeu, tendo dirigido somente os clubes de Saint-Étienne, Lille e Nice. Mas na última temporada, à frente do Nice, ele terminou o Campeonato Francês em quinto e foi vice-campeão da Copa da França.

Coincidindo com a apresentação de Galtier, as estrelas do time, como Lionel Messi, Neymar, Marquinhos e Keylor Navas, retornaram nesta terça ao centro de treinamento, assim como Gianluigi Donnarumma, Leandro Paredes e o novo reforço Vitinha.

'Nenhum jogador estará acima do grupo'

Questionado sobre as especulações quanto a uma possível saída de Neymar do PSG, o técnico defendeu a permanência do atacante brasileiro no clube. "Evidentemente, quero que Neymar fique, já que quando você tem jogadores de classe mundial, é melhor tê-los a favor do que contra", disse em resposta aos rumores a respeito do futuro do brasileiro.

Mas o treinador francês também avisou que nenhum jogador estará acima do grupo. "Estou decidido a fazer com que esta equipe seja muito sólida, exigente, determinada, para fazer a melhor temporada possível. Se, infelizmente, houver algum jogador que saia dessas diretrizes, será afastado", disse.

Galtier, que deixou o Nice no final de junho, é o sétimo treinador do PSG patrocinado pelo fundo de investimento Qatar Sports Investment (QSI).

Com informações da AFP

