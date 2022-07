'Quero ficar no PSG', diz Neymar após amistoso em Tóquio; futuro do jogador é incerto

O atacante brasileiro Neymar disse neste sábado (23) em Tóquio que quer continuar sua carreira no Paris Saint-Germain (PSG) nesta temporada, apesar da especulação sobre seu futuro, ainda incerto no time parisiense.

"Eu ainda quero ficar no clube", disse o jogador após a vitória de seu time por 3x0 sobre o Urawa Red Diamonds na turnê de pré-temporada do PSG pelo Japão. "Até agora o clube não me disse nada, portanto não sei quais são os planos deles para mim", afirmou o craque.

O futuro de Neymar, que chegou a Paris em 2017 vindo do Barcelona numa transação recorde de € 220 milhões, tem sido objeto de muitos rumores desde a chegada de uma nova diretoria esportiva, encarnada pelo conselheiro de futebol Luis Campos e pelo técnico Christophe Galtier, e impulsionada pelas declarações do presidente do PSG Nasser Al-Khelaifi sobre o fim do "luxo" e do "glitter", dando a entender o fim do futebol de estrelas individuais.

Neymar, que termina um ano muito decepcionante em Paris (com 13 gols e 8 assistências em 28 jogos em todas as competições somadas), prorrogou seu contrato em 2021 até 2025 e ativou ele mesmo duas cláusulas que lhe permitem prorrogar seu contrato por mais dois anos (2027), de acordo com o diário esportivo L'Equipe.

O técnico técnico Christophe Galtier, que foi questionado anteriormente sobre o futuro de Neymar, disse que o jogador parecia "muito feliz" desde que retomou o treinamento, mas permaneceu evasivo sobre a próxima etapa da carreira do astro brasileiro em Paris.

"Não sei o que acontecerá no futuro próximo, quando o mercato fechar", disse ele. "Não tive uma conversa com 'Ney' sobre esse aspecto, mas ele não parece estar perturbado com o que as pessoas estão dizendo sobre ele e sua situação no clube, visto sua alegria de treinar e jogar", concluiu.

No dia seguinte à sua nomeação, Galtier afirmou esperar que Neymar permanecesse no time.

"Não vou dizer que não quero que Neymar fique, porque quando você tem jogadores de classe mundial, é melhor tê-los com você do que contra você", disse o ex-técnico de Nice, em 5 de julho.



