Futebol: inglesas conquistam a Eurocopa 2022 em prorrogação contra a Alemanha

As “leoas” inglesas podiam parecer um pouco assustadas no início da partida, mas acabaram por vencer a Eurocopa 2022 feminina ao derrotar a Alemanha, neste domingo (31), em seu Estádio de Wembley, após a prorrogação (2-1). Este é o primeiro título internacional da equipe. A conquista acontece um ano após o fracasso da seleção masculina no torneio.

Por Stephanie Trouillard, da France 24

As alemãs não começam o embate em condições ideais. Depois de sentir dores durante o aquecimento, a capitã e artilheira Alexandra Popp finalmente desiste do jogo e deixa o gramado. A Frauen-Nationalmannschaft, a seleção alemã de futebol feminino, sente o golpe.

As inglesas se mostram mais determinadas no início do jogo, e a primeira oportunidade aparece aos 4 minutos. Após uma arrancada de Kirby na lateral esquerda, White recupera o cruzamento, mas seu cabeceamento não é forte o bastante para preocupar a goleira alemã.

Aos poucos, as Lionesses ganham o domínio de bola e avançam no ataque. Aos 19 minutos, é Bronze quem, do escanteio, não esteve longe de abrir o placar de cabeça, mas, mais uma vez, Frohms fecha o gol. As alemãs acordam para a disputa. Cinco minutos depois, elas aproveitam uma falha na defesa inglesa em um escanteio. Hegering tenta finalizar na área, mas a goleira Hearps recupera a bola após um ataque com ares de jogo de bilhar.

As duas equipes mostram intensidade e criam situações de duelos acirrados, mas nenhuma consegue desbloquear seu placar. Quando voltam do vestiário, são as alemãs que chegam em campo mais determinadas. Em cinco minutos, elas criam duas grandes chances em lances com Magull. Bem assistida por Rauch, ela consegue se infiltrar no meio da área, mas seu chute não acerta o ângulo.

Toone

A Inglaterra finalmente assume a liderança aos 62 minutos. Lançada em profundidade por Walsh, Toone, que acabara de fazer sua entrada, se vê sozinha contra o gol alemão e supera a goleira adversária, encontrando o caminho da rede. As alemãs respondem imediatamente. Magull lança um chute forte da lateral direita de um ângulo apertado, mas acerta a trave. Schüller recupera a bola a 20 metros e também tenta a sorte, mas seu chute é bloqueado por Earps.

As inglesas vibram com o gol de Ella Toone contra a Alemanha na final da Eurocopa feminina, em 31 de julho de 2022. REUTERS - LISI NIESNER

A Frauen-Nationalmannschaft não entrega o jogo. Aos 79 minutos, Magull encontra a solução para empatar. Em uma bola perfeita de Wassmuth, que a vê em uma posição mais próxima, Magull relança o jogo com uma recuperação magnífica.

Ambas as equipes atacaram forte antes do final do tempo regulamentar, mas sem sucesso. E a decisão vai para a prorrogação. Durante o primeiro tempo, nenhuma seleção assume realmente o controle. É finalmente no segundo que as leoas recuperam a vantagem. Em uma cobrança de escanteio de Hemp, Bronze pega a bola e serve Kelly na área, aos 110 minutos. A atacante marca com a ponta dos pés e oferece a vitória e o troféu europeu à sua equipe.

Recorde de público

Com mais de 87 mil espectadores reunidos em Wembley, a final Inglaterra-Alemanha deste domingo quebrou o recorde de público para uma partida do campeonato europeu de futebol, seja masculino ou feminino.

O recorde anterior havia sido conquistado na final da Eurocopa masculina de 1964, na Espanha, onde o país anfitrião derrotou a URSS (2-1) diante de mais de 79 mil espectadores.

O jogo de abertura, entre Inglaterra e Áustria, já tinha elevado o recorde de um jogo da Eurocopa feminina, para 68.871 espectadores, enquanto o recorde de um jogo das Lionesses tinha sido estabelecido em 2019, com 77.768 espectadores, também em Wembley e igualmente contra a Alemanha, para um amistoso perdido por 2 a 1.

