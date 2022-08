PSG diz que não vai deixar rivalidade entre Mbappé e Neymar se deteriorar

Quem deve ter a preferência do técnico para bater os pênaltis no PSG? Imprensa e torcedores opinam. AFP

Texto por: RFI 2 min

A goleada do Paris Saint-Germain contra o Montpellier no sábado (13) por 5 a 2, na segunda rodada do Campeonato Francês, teve dois gols de Neymar, sendo um de pênalti, e uma falha de Mbappé, que perdeu um pênalti aos 23 minutos, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, embora tenha acrescentado depois um gol ao placar. Bastou essa escorregada do francês e o sucesso do brasileiro, em excelente forma desde o início da temporada, para que tivesse início um debate no clube e na imprensa.