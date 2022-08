Após exclusão da Fifa, Índia está preocupada com participação na Olimpíada de Paris

Après la décision de la Fifa, le Comité international olympique pourrait prendre la décision d'exclure l'Inde également. Ici, un fan de l'Inde pose à Ahmedabad, le 22 juillet 2021 (photo d'illustration). © Sam Panthaky / AFP

Texto por: RFI 1 min

Clima de pânico no mundo da competição esportiva na Índia. Cinco dias após a exclusão da Federação de Futebol do país pela Fifa, na segunda-feira (15), devido à interferência do Estado em sua governança, todos os olhos estão voltados para o Comitê Olímpico Indiano neste sábado (20). Atletas temem que a organização sofra o mesmo destino, o que impediria a participação do país nos Jogos Olimpícos de 2024.