Após goleada do PSG, imprensa francesa diz que Neymar joga melhor porque teve o 'orgulho ferido'

Jogadores do PSG celebram a goleada de 7 a 1 contra o clube de Lille, domingo (21), na terceira rodada da Liga 1 francesa. AP - Michel Spingler

Texto por: RFI 2 min

A imprensa francesa exalta o Paris Saint-Germain pela goleada de 7 a 1 contra o Lille, na terceira rodada do Campeonato Francês. No dia seguinte à vitória, os jornais comentam o "gol relâmpago" do atacante Kylian Mbappé, em apenas 8 segundos de jogo. Ele igualou o recorde do gol mais rápido da história da Liga 1, que era de Michel Rio desde 1992, em uma partida do Caen contra o Cannes.