Brasil estreia no Mundial de Vôlei contra Cuba, de olho no tetracampeonato

O 20° Mundial Masculino de Vôlei começa nesta sexta-feira (26), na Eslovênia e na Polônia. Os dois países sediam o evento mais importante da modalidade depois que a Rússia, que deveria receber o torneio este ano, foi excluída dos comitês esportivos internacionais devido à guerra na Ucrânia. O Brasil estreia contra Cuba e busca o tetracampeonato.

Com reportagem de Paloma Varón

Depois de uma campanha ruim na Liga das Nações 2022, em que foi derrotada nas quartas de final pelos Estados Unidos, a seleção brasileira masculina de vôlei espera brilhar neste Mundial, que tem 24 equipes divididas em seis grupos. O Brasil joga nesta sexta-feira contra Cuba em Liubliana, a capital eslovena.

A partida começa às 6h, pelo horário de Brasília. Os próximos jogos da primeira fase dos brasileiros serão no domingo (28), contra o Japão, e na terça-feira (30), contra o Catar.

O cubano naturalizado brasileiro Leal, que completa 34 anos no próximo dia 31 de agosto, vai jogar seu primeiro Mundial pelo Brasil. "É uma expectativa muito grande jogar contra o país onde eu nasci, onde está toda minha família, mas eu tomei a decisão de sair de Cuba em 2010 e vir jogar pelo Brasil. Então quero fazer bem meu trabalho, e que ganhe o melhor", declarou o atleta em Paris, antes de embarcar para a Eslovênia.

Leal jogou pela seleção cubana de 2007 a 2010, mas conhece pouco os adversários de hoje.

"Eu não conheço a atual seleção cubana, mas, pelo que conhecemos do time em geral, eles são muito fortes no ataque e no saque, então estamos nos preparando para nos contrapor bem a isso", disse.

Treino em Saint-Ouen

Leal falou à RFI durante os treinos da seleção brasileira em Saint-Ouen, no início desta semana, para testar as instalações esportivas da cidade que vai acolher os atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O oposto Wallace, de 35 anos, que já tinha se aposentado e voltou à seleção devido à lesão de Alan, espera ajudar o Brasil a vencer o Mundial. "Eu venho aqui para ajudar, dar um aporte principalmente para os opostos mais jovens em uma competição tão exigente como esta, e tentar chegar ao lugar mais alto do pódio", afirmou Wallace, campeão olímpico em 2016 contra a Itália.

O capitão Bruninho disputa seu quarto Mundial e também está confiante. "A gente sabe da dificuldade, existe um equilíbrio muito grande no voleibol masculino, mas nosso objetivo é conseguir mais uma final. O Brasil vem de cinco finais consecutivas. A responsabilidade é grande", diz Bruninho, que também foi campeão olímpico em 2016.

O Brasil foi três vezes campeão olímpico no vôlei masculino: em Barcelona (1992), Atenas (2004) e Rio de Janeiro (2016), e é tricampeão mundial (2002, 2006 e 2010). A seleção brasileira chegou na final do Mundial nas cinco últimas edições. Nas duas mais recentes, foi derrotado pela Polônia, em 2014 e 2018.

O 20º Campeonato Mundial Masculino acontece até 11 de setembro. Essa é a segunda vez que a Polônia, atual bicampeã e que vai defender o título no torneio, sedia a competição desde 2014. Já a Eslovênia nunca tinha recebido um Mundial.

