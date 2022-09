Sites analisam origem do rumor sobre ida de Neymar para o Chelsea

Um novo rumor envolvendo o jogador Neymar tomou conta da imprensa futebolística na França e na Inglaterra no último dia do mercato europeu de transferências, que termina nesta quinta-feira (1°) no hemisfério norte. Sites franceses e britânicos começaram o dia dizendo que o Chelsea tentaria recrutar o atacante brasileiro do PSG até o fechamento das transações, às 23h. Mas rapidamente o canal de TV Sky News desmentiu o rumor.

A especulação começou com uma revelação do jornal britânico The Times. A publicação contou que o Chelsea e seu técnico Thomas Tuchel, ex-treinador do PSG, abordaram o clube parisiense para contratar Neymar logo depois da partida entre o PSG e o Montpellier, em 13 de agosto. Mas, com a chegada do novo técnico Christophe Galtier ao clube de Paris, e o fato de Neymar ter começado muito bem a temporada, o PSG rejeitou a oferta do Chelsea.

Na avaliação do Daily Mail, que repercutiu a informação do Times, "a operação parecia complicada" para o clube inglês. Porém, como o presidente do Chelsea, Todd Boehly, pretende oferecer um reforço ofensivo ao técnico Tuchel, o treinador alemão continuaria disposto a convencer Neymar até o último minuto do mercato.

O Chelsea oficializou a compra de Wesley Fofana (ex-Leicester), mas continua em busca de jogadores para fortalecer seu ataque. Há consenso que o preço milionário de Neymar torna a transferência do brasileiro um desafio para qualquer clube, escreveu o site francês Foot Mercato.

Les médias anglais évoquent une offensive de dernière minute de Chelsea pour Neymar https://t.co/er2wtjLetL — Foot Mercato (@footmercato) September 1, 2022

Neymar começou a temporada em ótima forma. O camisa 10 do PSG – e da Seleção Brasileira – marcou sete gols e fez seis passes decisivos em cinco jogos do Campeonato Francês. Na noite desta quarta-feira (31), ele abriu o placar na vitória do PSG por 3 a 0 contra o Toulouse.

