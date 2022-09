Futebol: Paul Pogba confessa que pagou bruxo, mas nega ter pedido para “enfeitiçar” Mbappé

Paul Pogba é acusado de ter contratado bruxo para "enfeitiçar" Kylian Mbappé AP - Luca Bruno

Texto por: RFI 1 min

Envolvido em um escândalo de extorsão, o jogador de futebol Paul Pogba, um dos principais nomes da vitória da seleção francesa no título mundial de 2018, admitiu que deu dinheiro para um bruxo, como teria dito seu irmão, acusado de ameaçá-lo. No entanto, ao contrário dos rumores que corriam desde que o caso foi revelado, Pogba nega que seu objetivo era “enfeitiçar” o rival Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain (PSG).

Publicidade Leia mais O "caso Pogba" teve início na semana passada, quando seu irmão mais velho Mathias anunciou nas redes sociais que iria fazer “grandes revelações” sobre o jogador. Paul Pogba respondeu em seguida, alegando que estaria sendo chantageado pelo próprio irmão, mas também por outros homens, que tentam arranhar a sua imagem. Durante o depoimento, o jogador disse que Mathias estaria agindo sob a pressão de outras pessoas. Mesmo assim, confirmou ter dado dinheiro a um feiticeiro em uma ação envolvendo uma associação humanitária que ajuda crianças na África. Ele não deu detalhes sobre o que teria pedido em troca do dinheiro, mas recusou as acusações de que o objetivo da transação seria “enfeitiçar” Kylian Mbappé. O que começou como uma piada nas redes sociais, acabou se tornando um assunto de polícia. Uma investigação foi aberta na França no início de agosto e está sendo realizada pelos serviços da Direção Central da Polícia Judiciária (DCPJ). Pogba afirma que "caiu em uma armadilha arquitetada por dois amigos de infância, além de dois homens encapuzados, armados com espingardas". O craque afirmou que em várias ocasiões foi intimidado no Manchester United, seu ex-clube, e até no centro de treinamento da Juventus. Segundo o jogador, eles pedem € 13 milhões por "serviços prestados" e o criticam por não tê-los ajudado financeiramente desde que se tornou profissional. (Com AFP e France Info) NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI