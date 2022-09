Com gols de Mbappé, PSG vence Juventus na estreia da Liga dos Campeões

O atacante do PSG Kylian Mbappé comemora um de seus gols na vitória do PSG sobre a Juventus na estreia da Liga dos Campeões.

O PSG derrotou a Juventus por 2 a 1 desta terça-feira (6) no Parque dos Príncipes, em Paris. Autor dos dois gols do time francês, Mbappé foi o nome da partida. Mas com uma assistência, Neymar também foi um dos destaques da equipe nesta primeira rodada da competição.

Do Parque dos Príncipes,

Apresentando um futebol solto e bem entrosado, especialmente no primeiro tempo, o PSG confirmou que seu trio de atacantes - Messi, Neymar e Mbappé - está em grande forma e é uma equipe competitiva com pretensões de chegar ao título da Liga dos Campeões, uma obsessão do clube francês nos últimos anos.

Com um início bem ofensivo, o time parisiense conseguiu furar o bloqueio da defesa italiana com uma jogada de talento de seu ataque. O PSG abriu o placar aos 5 minutos com Mbappé após bela assistência de Neymar. O atacante francês pegou de sem pulo, sem chances para o goleiro Mattia Perin.

Com a vantagem, o clube francês ampliou o domínio da partida e chegou ao segundo gol aos 22 minutos, novamente com seu camisa 7 após belo passe de Hakimi.

Apesar do domínio, o PSG correu alguns riscos com os contra-ataques da Juventus. Em um deles, Milik subiu mais alto e cabeceou para grande defesa de Donnarumma. No rebote, Vlahović tentou de calcanhar, Sérgio Ramos afastou e Kostić chutou para fora.

Na etapa final, o time visitante entrou com uma alteração que surtiu efeito. Miretti cedeu seu lugar a Mckennie. Aos 8 minutos, o meio campista aproveitou um cruzamento da esquerda, e na saída errada do goleiro Donnarumma e na falha da defesa, cabeceou para diminuir o placar.

A Juventus se animou e mais acertada na marcação dificultou as investidas ofensivas dos parisienses. Boas chances foram criadas pelas duas equipes para ampliar o marcador, mas boas defesas do goleiro parisiense e as finalizações erradas de Mbappé e Neymar deixaram o placar inalterado até o apito final.

Esta foi a primeira vitória do treinador Christophe Galtier na competição. O técnico francês, que na véspera da partida se envolveu em uma polêmica sobre os deslocamentos aéreos do time parisiense para viagens curtas, estreia com o pé direito na cena europeia no comando do PSG.

Com a vitória, o time parisiense divide a liderança do grupo H com o português Benfica que venceu o Macabbi Haifa por 2 a 0. O time israelense é o próximo adversário do PSG no dia 14 de setembro pela segunda rodada da competição.

