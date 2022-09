Aos 41 anos, Roger Federer anuncia aposentadoria das quadras de tênis

Tênis: O suíço Roger Federer anuncia sua aposentadoria AP - Andy Wong

Texto por: RFI 2 min

Um dos maiores nomes da história do tênis, o suíço Roger Federer, anunciou nesta quinta-feira (15) sua aposentadoria após sua participação na Laver Cup, uma competição que acontecerá em Londres entre os dias 23 a 25 de setembro. No comunicado divulgado nas redes sociais, Federer justifica que não tem mais condições de jogar tênis no nível que gostaria.