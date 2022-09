Imprensa francesa explica origens da careta que rendeu “surpreendente” cartão amarelo a Neymar

A imprensa francesa repercute a irritação do brasileiro Neymar com o cartão amarelo recebido pela comemoração de seu gol, que selou a vitória de 3 a 1 do PSG sobre no Maccabi Haifa pela Liga dos Campeões.

A imprensa francesa reage com surpresa ao cartão amarelo aplicado a Neymar pelo árbitro da partida entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o israelense Maccabi-Haifa, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (14). O jogador brasileiro foi punido depois de comemorar com uma careta um gol no segundo tempo.

Ao final do jogo, o técnico no PSG, Christophe Galtier, julgou a punição “muito, muito severa”. “Ney trouxe um equilíbrio muito importante no segundo tempo. Pedi para ele ficar calmo, e ele marcou um gol muito importante para a gente”, disse Galtier. A partida terminou em 3 a 1 para a equipe parisiense.

Nesta sexta-feira, o jornal Ouest-France, entre outros, traz a explicação para a tal careta, que começou a se tornar uma marca registrada do craque após uma partida em julho, contra a equipe japonesa do Gamba Osaka. Na ocasião, Neymar não gostou de uma crítica recebida na imprensa brasileira após um pênalti controverso. Dias depois, o jogador postou nas redes sociais a sua primeira “careta para os haters”. E desde então, passou a repeti-la a cada comemoração em campo.

Crianças já imitam nas escolas

“Nós a vimos contra o Nantes, o Montpellier, o Lille, o Brest”, ressalta o site Eurosport. “O hábito dessa celebração é tal que ela acabou invadindo a hora do recreio nas escolas. Depois do “chuuuu” de Cristiano Ronaldo, a comemoração Fortnite de Antoine Griezmann e os braços cruzados de Kylian Mbappé, as crianças também adotaram a ‘careta’ da estrela do Paris Saint-Germain”, explica o texto.

“Um cartão surpreendente”, diz o site Foot Nacional. Já o Sports.fr chama a atenção para a performance do jogador em campo, que “deixou a desejar”. “Mas depois do jogo, Neymar foi criticado não pela atuação decepcionante, mas pelo cartão amarelo que recebeu depois do seu gol”, afirma a coluna, ressaltando que o juiz Daniel Siebert encarou o gesto como uma provocação destinada ao público israelense.

O atacante não gostou da decisão e questionou o árbitro, durante e após a partida, nas redes sociais. O jornal L'Equipe lembra que Neymar já foi sancionado por criticar um juiz depois de um jogo: em abril de 2019, depois da eliminação do PSG pelo Manchester United, na Liga dos Campões, ele foi suspenso por três partidas por ter insultado o árbitro pelo Twitter.

Em suas redes sociais, Neymar mostrou toda sua indignação e considerou a punição uma grande "falta de respeito". Em entrevista após a partida disse que da próxima vez vai avisar os juízes sobre a comemoração. Ele completou dizendo que o "futebol está ficando muito chato".

