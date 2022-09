Brasil mostra força ofensiva e goleia Gana por 3 a 0 em amistoso na França

Com um futebol ofensivo e eficiente, a seleção brasileira venceu fácil a a equipe de Gana por 3 a 0 nesta sexta-feira (23) no estádio Océane, em Le Havre, norte da França. Richarlison com dois gols e Neymar com assistências foram destaques da partida.

Elcio Ramalho, enviado a Le Havre

Com domínio total da partida, especialmente no primeiro tempo, e diante de um adversário que pouco ofereceu perigo, a seleção de Tite não teve dificuldades em superar a equipe africana no penúltimo amistoso antes da Copa.

Foi de Gana o primeiro chute a gol com um contra-ataque. Felix Afena-Gyan foi lançado nas costas de Marquinhos, avançou pela direita, mas o chute saiu franco para defesa de Alisson. Dali para frente, só deu Brasil.

As principais jogadas saíram pela esquerda e do bom entrosamento de Neymar com Vini Jr., que infernizou a zaga ganense. Foi dele um belo passe para Lucas Paquetá, que errou na finalização.

O primeiro gol não demorou a sair e veio de uma cobrança de escanteio, aos 9 minutos. O zagueiro Marquinhos subiu para cabecear firme, aproveitando erro de marcação da defesa.

O time encontrava e explorava espaços pela esquerda, com Vini Jr. Muito acionado, e com velocidade e dribles, criou várias oportunidades, desperdiçadas por Neymar e Raphinha.

Demonstrando a boa fase, Neymar, deslocado pela direita, foi o articulador do segundo gol. Aos 29 minutos, ele serviu Richarlison que bateu de primeira, sem chances para Wollacott.

A equipe de Gana tinha dificuldades em avançar para o ataque e pouco conseguiu criar, dando pouco trabalho para a defesa brasileira. Em nova jogada pela esquerda, o Brasil chegou ao terceiro gol com uma cobrança de falta de Neymar. Oportunista, o centro-avante Richarlison se antecipou à zaga e de cabeça ampliou o placar.

O resultado, que poderia ser ainda mais elástico diante das chances criadas, refletiu a ampla dominação da equipe de Tite.

O zagueiro Marquinhos comemora seu gol, o primeiro do Brasil. © Pierre René-Worms

Segunda etapa e muitas mudanças

Na segunda etapa, a seleção brasileira voltou com Bremer no lugar de Thiago Silva. Mas o time africano foi o que mais mexeu. As duas alterações do técnico Otto Addo, que decidiu pelas entradas de Iñaki Williams no ataque e Mohammed Salisu na defesa, deram novo fôlego à equipe. Mais ofensiva, Gana chegou mais perto da área brasileira e criou oportunidades de gol, mas sem sucesso.

A nova dinâmica da partida fez Tite fazer três mudanças de uma só vez. Tite tirou Casemiro para a entrada de Fabinho, Richarlison, deu lugar a Matheus Cunha e Vini Jr. substituído por Anthony.

Pouco tempo depois fez novas alterações para observar o desempenho de mais jogadores. Assim, Lucas Paquetá foi substituído por Everton Ribeiro e Raphinha saiu para a entrada de Rodrygo.

A seleção passou a ficar mais ofensiva, mas sem conseguir alterar o placar. A vitória foi a quinta do Brasil sobre Gana, sendo quatro em amistosos.

A seleção brasileira descansa neste sábado e os jogadores se reapresentam no domingo para o início dos treinos visando a partida na próxima terça-feira (27) contra a Tunísia no Parque dos Príncipes, em Paris.

