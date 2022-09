Com lágrimas e comoção mundial dos fãs de tênis, Roger Federer encerra carreira em Londres

O tenista suíço Roger Federer colocou ponto final em sua brilhante carreira com uma derrota nas duplas ao lado do espanhol Rafael Nadal, em uma partida na Laver Cup, em Londres. Os americanos Jack Sock e Frances Tiafoe fecharam o jogo com 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/2) e 11-9, em duas horas e 13 minutos de disputa.

Federer teve o saque na mão no 'super tie break' para se despedir com uma vitória, mas o mais importante era a homenagem ao tenista de 41 anos e 20 títulos de Grand Slam, que se emocionou após o fim da partida.

Por não ter terminado com a vitória, talvez a despedida não tenha sido a sonhada por Federer e seu grande amigo Nadal, que no circuito são conhecidos pelo apelido 'Fedal'. Na quadra, Sock e Tiafoe lutaram pelo resultado para empatar o torneio em 2-2. A Laver Cup, na qual se enfrentam uma equipe da Europa e outra do resto do mundo, não é uma competição oficial.

Apoio da família

"Foi um dia maravilhoso. Eu disse aos caras que estou feliz, não triste", afirmou Federer, que teve que parar de falar em várias ocasiões durante seu discurso por não conseguir conter a emoção e chorar, sobretudo quando agradeceu seus pais, sua esposa, Mirka, e seus filhos, todos presentes para o adeus.

"Ela (Mirka) poderia ter me parado há muito, muito tempo, mas não fez isso e me permitiu continuar. Foi incrível, obrigado", disse o suíço sobre o apoio da esposa ao longo de sua carreira.

"Jogar com Rafa e ter aqui todos estes grandes (jogadores), todas estas lendas... Obrigado!", conseguiu dizer em outro momento, acrescentando que "aproveitou muito" cada momento da despedida, os rituais pré-jogo e entrar na quadra mais uma vez, apesar de reconhecer que não estava em grande forma.

Às lágrimas de Federer depois da partida se uniram às de Nadal, às dos 17 mil espectadores que lotaram a O2 Arena de Londres e de todos os fãs de tênis. Foi o encerramento de um capítulo da história do exporte, com a aposentadoria de um dos melhores jogadores que já empunharam uma raquete.

Derrota por pouco

Em um primeiro set equilibrado, com vantagem para os sacadores, ambas as equipes mantiveram seu serviço e tudo foi decidido no final: os americanos não aproveitaram um 'break point' para ficar à frente no placar, em lance que Federer salvou com um 'smash', e no game seguinte os europeus não perdoaram e conseguiram a quebra para fazer 1 a 0.

Já no segundo set, o serviço das duas duplas perdeu efetividade e houve 'breaks' de lado a lado, até a chegada do momento decisivo. Com 5-5 e Nadal sacando, os europeus salvaram seis chances de quebra dos americanos e ficaram a apenas um game da vitória, mas Sock e Tiafoe conseguiram fechar em 7-6.

Como se fosse um roteiro hollywoodiano, com 9-8 para Federer e Nadal no 'match tie break', o suíço teve um saque na mão para decretar a vitória, mas mandou uma direita na rede e os americanos não desperdiçaram o erro.

Com informações da AFP

