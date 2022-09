Seleção brasileira treina em Paris e Tite muda time para enfrentar a Tunísia

A seleção brasileira fez neste domingo (25) seu primeiro treino em Paris visando o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. O Brasil deve jogar contra a Tunísia nesta terça-feira (27) no Parque dos Príncipes com um time diferente do que venceu Gana.

Publicidade Leia mais

Dividido em duas partes, o treino no Stade Charléty foi totalmente aberto à imprensa. A comissão técnica privilegiou exercícios táticos inicialmente com a equipe que deve ser a titular contra os tunisianos.

Na defesa, Tite optou por Danilo na lateral direita em substituição a Éder Militão. Mas a principal mudança impactou o posicionamento do meio campo e ataque. Fred foi colocado à direita do meio-campo, ao lado de Casemiro, e Lucas Paquetá foi deslocado para a esquerda, mais próximo de Neymar. Raphinha e Richarlison completam o ataque.

Tite dedicou parte do exercício com o grupo que deve ser titular para definir a posição defensiva em bolas paradas e também para pressionar a saída de bola adversária.

A segunda parte do treinamento tático teve foco na equipe reserva. No entanto, Pedro, atacante do Flamengo, não entrou em nenhuma formação e apenas participou do “rachão” no final das atividades.

O treino desta tarde contou com a presença do ex-jogador da seleção brasileira Raí, que esteve em campo para conversar com os atletas e a comissão técnica. O ex-campeão mundial entrou no capital da equipe Paris FC, da segunda divisão francesa e que tem mando de jogos no Stade Charléty

Em busca de vagas na seleção

Nome praticamente certo na equipe que vai ao Catar, o jogador Fabinho comentou neste domingo durante entrevista coletiva o ambiente descontraído dentro da seleção e destacou que pode ser uma opção na lateral-direita, se necessário.

Fabinho lembrou que as duas primeiras convocações com Tite foram para atuar na lateral direita e se sente preparado para assumir a posição. “Eu conheço bem a posição, faz um tempinho que não atuo, mas se precisar, pode me colocar”, disse sorrindo.

Segundo o jogador do Liverpool, a seleção brasileira tem feito “apresentações consistentes e jogado bem”, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O volante sente que a seleção está pronta. “A base já está pronta com o Tite. Não tem que fazer nada diferente, não tem que fazer mágica porque a base é essa, a maneira de jogar é essa. Oque temos que fazer ao entrar em campo é que já foi trabalhado durante várias convocações”, afirmou.

Ainda buscando espaço e vaga na seleção, o meio campista Éverton Ribeiro comentou com jornalistas que recorreu a ajuda de psicóloga para ajudá-lo a superar momentos difíceis no clube e também as ausências nas convocações para a seleção.

O meio campista entrou no segundo tempo no jogo de sexta-feira contra Gana e teve cerca de 15 minutos para mostrar seu futebol. No entanto, acredita que sua volta ao Flamengo e eventuais conquistas com o clube, que disputa a final da Copa Libertadores contra o Athlético Paranaense, podem ajudá-lo a ser convocado na lista final de Tite.

“São 26 lugares e todo mundo está procurando seu espaço. Fico feliz de ter uma oportunidade num momento tão decisivo", declarou.

"Lógico que minha cabeça tem ansiedade, expectativa, mas estou muito tranquilo sabendo que tudo o que posso fazer é dentro de campo, dentro dos treinamentos, nos jogos, que é o mais importante. E quando eu voltar para o Flamengo e ganhar título porque assim eu vou estar mais próximo de uma convocação”, afirmou.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro