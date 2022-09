Brasil e Tunísia se enfrentam em Paris em último amistoso antes da Copa

Os jogadores brasileiros participam de um treinamento no estádio Charlety, em Paris, em 26 de setembro de 2022, na véspera do amistoso internacional de futebol entre o Brasil e a Tunísia.

A seleção brasileira enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (27) no Parque dos Príncipes, em Paris, no seu último amistoso antes da convocação final para a Copa. Será a ocasião para o treinador Tite e a comissão técnica testarem um esquema tático diferente do usado contra Gana e também avaliar mais jogadores que disputam vaga na equipe que vai ao Catar.

Cerca de 48 mil pessoas, a maioria de torcedores tunisianos, devem assistir ao confronto, o segundo entre as duas equipes. Antes do jogo desta noite, em Paris, Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas em um amistoso, há 49 anos. O jogo em Túnis resultou em uma goleada de 4 a 1 para o Brasil.

Nos dois treinos no Stade Charléty em Paris, o treinador Tite definiu mudanças táticas na equipe. O time terá a volta de Danilo na lateral direita e Fred no meio campo. Com isso, Vinícius Jr., titular na vitória contra Gana, fica de fora. As mudanças deixam Lucas Paquetá na esquerda, próximo de Neymar.

Na segunda-feira (26) durante entrevista coletiva, Tite confirmou que tem duas formações táticas definidas para a seleção, mas há nomes ainda estão em aberto. “São dois modelos: um com um meio campista mais avançado e criativo, e outro com um segundo meio-campista mais equilibrado, joga numa fase ofensiva, mas com uma consistência defensiva”, explicou.

Comissão técnica busca aplicar “senso de justiça”

A poucas semanas de anunciar a seleção definitiva que vai ao Mundial, Tite revelou que a comissão técnica procurar aplicar um “senso de justiça” e analisar jogadores acompanhando também “a performance nos clubes onde devem estar em alto nível e com saúde”.

Ele deixou a entender que pode usar contra a Tunísia o atacante Pedro, do Flamengo, que disputa uma das vagas no ataque. “Possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo, é a ideia, sim. Mas, independentemente, eu já tenho o diagnóstico de Pedro, eu já sei o que ele pode dar, não vai ser só esse jogo que vai determinar, é uma característica específica em relação a ele”, esclareceu.

O treinador afirmou que enfrentar duas seleções africanas trouxeram desafios para a equipe brasileira porque são adversárias que também se preparam para a Copa. E, neste final de ciclo, antes de definir os 26 nomes que vão para o Mundial, Tite também exaltou o ambiente harmonioso que envolve a seleção, descrito também por muitos atletas. “Eu tenho um prazer extraordinário de estar com eles, O que a gente tem é uma relação muito harmoniosa, muito leal. É uma alegria com responsabilidade, para não ficar excessivamente pesado”, ressaltou.

Sonho de infância

Para a Tunísia, que deve contar com um forte apoio da torcida no estádio Parque dos Príncipes, é a oportunidade de finalizar a fase de preparação enfrentando um adversário de alto nível. “É preciso ficar sobretudo muito concentrado. O Brasil é uma grande equipe, mas também vamos enfrentar a França na Copa do Mundo, a atual campeã, jogar contra a Dinamarca e a Austrália, São grandes adversários e nós temos que nos adaptar. Não é exatamente o resultado que nos interessa, mas a preparação e o que podemos aproveitar jogando contra o Brasil”, declarou o treinador Jalel Kadri.

Para muito aletas, como o zagueiro Montalssar Talbi, jogar conta a seleção brasileira é reviver um sonho de infância. “É um sonho. Quando criança eu cresci vendo Ronaldinho, Ronaldo, o chamado ‘jogo bonito’. Sabemos que eles tem grandes craques como Vinícius Jr. e Neymar. Será um grande desafio e vamos tentar nos divertir e mostrar uma boa imagem de nossa seleção, tentar fazer algo bom e aproveitar esse momento”, disse.

