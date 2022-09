Brasil goleia a Tunísia em último amistoso antes da Copa no Catar

A seleção brasileira goleou a Tunísia em seu último jogo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo.

A seleção brasileira fechou com uma vitória fácil o ciclo de jogos de preparação para o Mundial. A goleada de 5 a 1 contra a Tunísia na noite desta terça-feira (27) no Parque dos Príncipes, em Paris, mostrou mais uma vez a versatilidade e eficiência do ataque.

Elcio Ramalho, do Parque dos Príncipes,

A seleção abriu o placar aos 11 minutos com Raphinha, que aproveitou um belo lançamento de Casemiro. O toque de cabeça encobriu o goleiro Dahmen, que estava adiantado.

Embalada pela vibrante torcida colorida de vermelho nas arquibancadas, a Tunísia foi à frente e chegou ao empate aos 16 minutos de bola parada. O zagueiro Montassar Talbi subiu mais alto, e aproveitando falha de marcação da defesa, cabeceou sozinho, sem chances para Alisson.

O Brasil voltou a ficar na frente aos 19 minutos com Richarlison, após ser lançado por Raphinha. O camisa 9 dominou a bola antes de chutar rasteiro entre as pernas do goleiro tunisiano. Na comemoração, uma banana foi lançada para os jogadores brasileiros em clara demonstração de racismo.

Aos 29, Neymar converteu um pênalti provocado pela falta de um zagueiro durante cobrança de escanteio.

Com amplo domínio de bola em uma partida com momentos de tensão, com jogadas mais duras, o Brasil chegou ao quarto gol aos 40 minutos em jogada que teve início pela esquerda. A bola chegou em Richarlison que deu um leve toque para Raphinha chutar rasteiro e fazer seu segundo da partida.

Minutos depois, o zagueiro Bronn foi expulso devido a uma entrada violenta em Neymar, fora da área.

Raphinha comemora um de seus gols na partida.

Segundo tempo e muitas mudanças

Com a ampla folga no placar, o treinador Tite fez várias alterações para o segundo tempo. Entrou na etapa final com Vini Jr. e Pedro nos lugares de Lucas Paquetá e Richarlison.

Na sequência tirou Alex Telles para a entrada de Renan Lodi na lateral esquerda, e mexeu mais uma vez no ataque com Raphinha cedendo lugar para Antony. Com um a menos, a Tunísia conseguia chegar ao ataque, mas com poucas chances de finalizar.

Apesar da forte presença e criando várias oportunidades, o quinto gol só saiu aos 29 minutos com Pedro aproveitando um rebote da zaga dentro da área.

Tite ainda colocou em campo o estreante Ibañez no lugar de Marquinhos e Rodrygo no lugar de Fred para dar oportunidades para os que buscam ainda se firmar na seleção.

Apesar da superioridade numérica em campo, a seleção brasileira não conseguiu traduzir em gols as várias chances criadas pelo setor ofensivo.

Com o resultado, o Brasil registra a segunda vitória em amistosos contra o time africano. O primeiro foi em 1973 em Túnis, que terminou com o placar de 4 a 1.

Os jogadores agora ficam na expectativa da convocação final no dia 7 de novembro quando serão anunciados os 26 atletas que defenderão o Brasil na Copa.

