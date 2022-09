Goleada, fim da preparação e caso de racismo: as reações do Brasil após vitória contra a Tunísia

A seleção brasileira superou um clima hostil dentro e fora de campo para vencer a Tunísia no último amistoso antes da convocação final para a Copa no Catar. A vitória de 5 a 1 rendeu muito elogios à equipe e encerrou um ciclo virtuoso de jogos que satisfaz jogadores e comissão técnica. A partida contra o time do norte da África foi marcada por muitos gols, mas também ofuscada em parte por um novo caso de racismo e jogadas violentas dentro de campo.

Mais de 40 mil torcedores tunisianos coloriram de vermelho as arquibancadas do estádio Parque dos Príncipes e promoveram uma atmosfera de partida oficial de Copa do Mundo. Eles vaiaram a execução do hino brasileiro e continuaram com as vaias durante as jogadas da seleção. Das arquibancadas também foram atiradas bananas durante a comemoração do gol de Richarlison, o segundo do Brasil na partida. A atitude foi condenada pela CBF por meio de uma nota e pedidos de punição para os responsáveis também foram feitos por parte dos jogadores.

“É difícil, já vimos o caso do Vinícius recentemente, agora isso acontece dentro de um estádio. Espero que possam achá-lo [o responsável] para ser punido, e também que possa servir de lição para que outras pessoas não façam isso”, disse o camisa 9 da seleção.

Após as duas partidas com vitórias, contra Gana e contra a Tunísia, os jogadores estimam que o período de preparação termina com demonstrações de que a equipe está pronta para o Mundial. O favoritismo sempre atribuído à seleção se justifica, na opinião de alguns atletas.

“A seleção vem com bons resultados, boas performances, é mais fácil as pessoas colocarem a gente como favoritos, mas acho que nunca deixamos de ser favoritos. É claro que a maneira como você joga, isso transmite para as pessoas aquilo que você pode dar lá na frente. Estamos fazendo nosso trabalho bem feito e temos que continuar”, declara o zagueiro Thiago Silva.

O camisa 9 Richarlison foi o autor do segundo gol do Brasil na vitória contra os tunisianos no Parque dos Príncipes, em Paris. © Pierre-René Worms/RFI

Ponto ideal

Danilo, lateral direito, concorda: “A gente fez uma boa preparação, com responsabilidade, focou sempre no momento em que a gente precisava melhorar. Acho que estamos no ponto ideal para começar a Copa, mas é uma competição que demanda crescimento durante, mas acho que a gente está num ponto ideal para o começo”.

Pedro, que marcou seu primeiro gol pela seleção, comemorado com uma reverência à equipe, em que o clima é dos melhores. “É muito bom, a gente se sente em casa, chega bem e ver que já está agrupado com os jogadores. Quando entrei, o Neymar disse: 'vou entrar contigo e te buscar ali também', isso me motiva estar aqui com esse ambiente bom e com um grupo alegre e unido demais. Estamos no caminho certo, e buscar essa união dentro e fora de campo para trazer essa Copa do Mundo que será muito gratificante para todos nós”.

O meio-campista Casemiro, nome certo na lista de Tite, ressalta o orgulho de defender a equipe. “Primeiro, orgulho de estar aqui, vestindo a amarelinha. Passa um filme na sua cabeça, você vendo jogadores que passaram por aqui, eram seus ídolos, que ganharam a Copa do Mundo e agora é você que veste a amarelinha. Primeiro é o mérito, o orgulho. O ambiente é sempre gostoso, é sempre um orgulho estar na seleção brasileira. O caminho está sendo construído, a gente sabe que é muito difícil, tem outras seleções que são favoritas, mas o trabalho está muito bem feito”.

Casemiro abraça Raphinha, autor de dois gols na vitória contra a Tunísia © Pierre-René Worms/RFI

Neymar, que marcou contra a Tunísia seu 13° gol na temporada e o 75° com a camisa da seleção, elogiou o comportamento da seleção no jogo tenso contra a Tunísia. “Acho que foi um jogo de Copa, pelo que eles jogaram, deram a vida. Mas nosso time teve cabeça boa, apesar das irritações, das pancadas que os jogadores adversários deram, às vezes desleais. A gente soube administrar, soube resolver isso no futebol. Então, acho sim, que estamos preparados para a Copa”.

A convocação definitiva dos 26 jogadores que vão defender o Brasil no Catar será no dia 7 de novembro. “Nós temos um leque de 40 bons jogadores de alto nível, e conhecendo bem o Tite, ele nem deve dormir para fazer a lista, a briga está boa”, resumiu Casemiro, brincando.

