Maior evento público desde início da pandemia, Copa do Catar exigirá testes negativos de Covid

A vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória para participantes e espectadores da Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas a apresentação de um teste negativo para viajar ao país será exigida, anunciaram nesta quinta-feira (29) as autoridades do emirado.

"As pessoas que chegam ao Catar não são obrigadas a ficarem em quarentena, independentemente de seu status vacinal ou país de origem", informou o Ministério da Saúde Pública e o Comitê Organizador Supremo da Copa do Mundo de futebol, que acontecerá de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Este é o primeiro grande evento esportivo global aberto ao público desde o início da pandemia, em 2020, e são esperados mais de 1 milhão de espectadores no pequeno emirado do Golfo Pérsico.

No balcão de check-in do aeroporto de embarque, os participantes e visitantes estrangeiros com idade igual ou superior a 6 anos devem, no entanto, apresentar um resultado negativo para a Covid-19, com validade inferior a 48 horas, se for um teste de tipo PCR, e de menos de 24 horas, para um teste de antigênico.

Após o embarque, no entanto, não será mais necessário realizar ou apresentar testes, exceto em caso de sintomas ou contato próximo com um paciente contaminado pelo coronavírus. Cidadãos e residentes do Catar não precisarão fazer o teste antes de partir para o emirado, mas apenas dentro de 24 horas após a chegada ao país.

Qualquer pessoa que testar positivo durante o torneio será obrigada ao isolamento em um hotel ou em casa por cinco dias e depois usar uma máscara por mais cinco dias.

Bolhas sanitárias

Entre os participantes, os casos de contato próximo com pessoas contaminadas serão testados no dia seguinte (D+1) para os que estiverem imunizados, e todos os dias, por sete dias, se não tiverem tomado as injeções ou estiverem com a vacinação incompleta. Enquanto aguardam os resultados dos testes, os casos de contato poderão continuar participando de atividades ao ar livre, como treinos e partidas, mas não poderão se deslocar em grupo.

No caso de um cluster, a decisão de autorizar a participação do grupo em questão será tomada por um painel de especialistas. A criação de "bolhas sanitárias" para os participantes também não está excluída, se necessário. Para visitantes não imunizados, está previsto um único teste em D+1 para casos de contato, complementado com uso de máscara por dez dias.

O uso de máscara será obrigatório para todos nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde, e será recomendado nos oito estádios da competição.

Os visitantes com mais de 18 anos também precisarão baixar o aplicativo de rastreamento Ehteraz, necessário para entrar em locais públicos fechados, como metrôs ou shopping centers, o que pode causar "filas de espera", de acordo com um consultor de uma rede de hotéis no Catar. O aplicativo não será verificado, no entanto, na entrada dos estádios.

O Ministério da Saúde Pública indica que essas regras podem ser modificadas em caso de “mudança prejudicial na epidemiologia”. Atualmente, a situação da Covid-19 é considerada sob controle no país.

Um milhão de espectadores

Os organizadores também especificaram que "cuidados de saúde de emergência" serão "fornecidos gratuitamente em hospitais públicos para portadores do cartão Hayya", que servirá como ingresso para as partidas e visto para o Catar. Todos os hospitais, centros médicos, clínicas e farmácias públicas e privadas do país estarão acessíveis aos visitantes.

Ao todo, foram disponibilizados 3 milhões de ingressos para o público em geral e parceiros do torneio. Mais de 1 milhão de espectadores são esperados no emirado durante os 29 dias do Mundial de 2022. As autoridades esperam receber 350 mil torcedores simultaneamente no fim de semana de 26 a 27 de novembro, de acordo com estimativas.

Dado o número reduzido de acomodações disponíveis, apenas espectadores com ingressos poderão entrar no Catar a partir de 1º de novembro, acompanhados de no máximo três convidados.

(Com informações da AFP)

