Maratona de Paris em 2024 será inspirada na ‘Marcha das Mulheres’ da Revolução Francesa

Aberta aos amadores e inspirada na “Marcha das Mulheres” de 1789, a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 carregará muitos simbolismos, de acordo com os organizadores que revelaram nesta quarta-feira (5) um percurso desafiador que passará pelo Castelo de Versalhes.

"A maratona ocupa um lugar especial, que nos liga aos Jogos Antigos. Queríamos torná-la um ponto alto dos Jogos Olímpicos", revelou o ex-jogador de tênis de mesa Jean-Philippe Gatien, diretor esportivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Cojo).

A rota, que dá lugar de destaque ao oeste da região de Ile-de-France, é completamente diferente da maratona de Paris disputada todos os anos.

Depois de sair do Hôtel de Ville (prefeitura) em Paris e de quilômetros ao longo das margens do Sena, o circuito cruzará o departamento de Hauts-de-Seine (Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray) até o Castelo de Versalhes. Os corredores passarão novamente pelo Hauts-de-Seine (Viroflay, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux) reencontrando o Sena e Paris até chegarem à Esplanada dos Inválidos.

Os organizadores explicam que se inspiraram na "Marcha das Mulheres" de outubro de 1789, um fato marcante da Revolução Francesa, quando milhares de mulheres parisienses saíram do Hôtel de Ville e marcharam para Versalhes ao encontro do rei Luís XVI, quando a população vivia uma grave crise alimentar. Sob pressão, o monarca acabaria por ratificar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

"Queríamos ligar este marco dos Jogos a esse grande desafio da época: a igualdade entre mulheres e homens", enfatizou o presidente da comissão organizadora, Tony Estanguet, durante uma conferência de imprensa em Paris.

"O lugar da mulher será um elemento central dos Jogos e da maratona", saudou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Pioneiras

A maratona olímpica feminina será assim homenageada no final do programa de atletismo, poucas horas antes da cerimônia de encerramento dos Jogos, no lugar habitual da prova masculina. Um outro importante simbolismo uma vez que as mulheres só tiveram acesso à maratona olímpica a partir de 1984, em Los Angeles, após uma luta de algumas pioneiras pelo acesso às provas de longa distância.

Do ponto de vista desportivo, o percurso, desafiador, vai "quebrar os códigos, mas sobretudo quebrar as pernas", lançou com humor o especialista da equipe francesa, Yohan Durand.

Um ganho de elevação de 438 metros, maior do que a maioria das grandes maratonas atuais, deve trazer dificuldades para que o queniano Eliud Kipchoge, que busca seu 3º título olímpico consecutivo em Paris, supere o recorde mundial que ele mesmo carrega 2h 01’ 09’’ que ele conquistou há dez dias em Berlim.

Diversas subidas vão dificultar a vida dos corredores, além de descidas com algumas passagens íngremes e técnicas. O circuito segue, por exemplo, na direção da descida da Côte des Gardes, em Meudon, temida pelos participantes da popular corrida Paris-Versalhes.

“Para todos”

Este itinerário único deve despertar o interesse dos campeões, mas também dos amadores, que terão direito a uma "maratona para todos" durante os Jogos. Conforme anunciado há alguns meses, uma corrida de 42,195 km e outra de 10 km serão oferecidas pelo comitê: cerca de 3 mil coletes já foram requisitados em um total de mais de 40 mil (sendo 20.024 participantes por corrida).

“Estávamos comprometidos em que seja no mesmo dia [da maratona olímpica], portanto 10 ou 11 de agosto de 2024”, lembrou Estanguet sobre o evento “para todos”, que não estabelecerá um ranking.

Já muito demandado por questões de segurança, o comitê organizador não prevê nenhum outro evento de massa popular durante os Jogos, apesar de "muitos pedidos", mas está considerando uma prova de ciclismo durante os Jogos Paralímpicos.

