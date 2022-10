Filmagens limitadas na Copa do Catar: a um mês do pontapé inicial, evento tem cada vez mais restrições

Falta apenas um mês para o início da Copa do Mundo do Catar, que começa em 20 de novembro. O emirado de prepara para receber visitantes do mundo todo, mesmo se alguns terão que se adaptar para acompanhar o evento.

Os torcedores que estão se preparando para assistir a Copa no Catar já sabem que terão que mudar alguns hábitos. As diferenças culturais durante um evento esportivo internacional realizado em um país muçulmano serão palpáveis para aqueles que já assistiram a outras competições do gênero. Um bom exemplo são as restrições para o consumo de bebidas alcoólicas a menos de três horas das partidas.

Os jornalistas de emissoras de televisão e os fotógrafos que vão cobrir a Copa no Catar também terão que adaptar seus métodos de trabalho. Pelo menos é o que afirma o jornal britânico The Guardian, que revelou algumas das limitações que as autoridades do emirado vão impor durante os jogos.

Segundo o jornal, as emissoras não poderão filmar nenhum prédio público, local de culto, hospital, bairro residencial ou fachada de empresas. As regras fazem parte de uma lista de condições com as quais os meios de comunicação deverão concordar ao solicitar uma permissão de filmagem junto às autoridades do Catar. As restrições serão válidas para cinegrafistas e fotógrafos.

Nenhum assunto é proibido, apesar das limitações

Oficialmente, nenhum assunto é proibido nas reportagens. Mas ao impedir os veículos audiovisuais de registrar imagens em vários locais, como acontece durante qualquer evento internacional, a organização limita parcialmente as mensagens que serão divulgadas durante as competições. É o caso das pautas sobre as condições de vida dos trabalhadores imigrantes contratados para os preparativos da Copa, que dificilmente serão abordadas, já que os alojamentos também não poderão ser visitados.

As autoridades do Catar, no entanto, negaram qualquer tentativa de limitar a liberdade da mídia. Em resposta às primeiras críticas sobre a questão, o Comitê supremo do emirado respondeu que “vários meios de comunicação regionais e internacionais estão sediados no Catar, e milhares de jornalistas atuam no Catar livremente, sem interferência”, relata The Guardian.

Questionada sobre o assunto, a Fifa disse que está “trabalhando com o Comitê supremo e organizações relevantes no Catar para garantir as melhores condições de trabalho possíveis para a mídia que participa do torneio, além de garantir que as emissoras continuem a relatar livremente, sem quaisquer restrições”.

