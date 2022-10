Contrato de Mbappé com PSG chegaria a €630 milhões, revela jornal francês

O jornal Le Parisien desta segunda-feira (24) revela detalhes do acordo milionário assinado entre o atacante Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain em maio deste ano, para que o craque, que ameaçava deixar o time pelo Real Madri, permanecesse no clube. Mas o “contrato do século” não garante permanência do craque e poderia levar o PSG a problemas financeiros.

"As negociações entre o PSG e a família do jogador foram concluídas com um acordo inédito. O contrato do século", diz o Parisien. De acordo com a publicação, o PSG teria desembolsado €630 milhões, "a maior soma da história do esporte mundial" para convencer Mbappé a permanecer no clube. Na época, os detalhes do contrato do jogador não foram revelados.

O objetivo de manter o atacante no clube parisiense era mais do que uma prioridade, era um assunto de Estado, que contou até com a intermediação do presidente francês Emmanuel Macron, sublinha o jornal.

No momento da prolongação do contrato por mais dois anos e um terceiro opcional, Mbappé e a direção do PSG chegaram a um acordo sobre um salário de €72 milhões brutos por ano, ou €6 milhões por mês. Além dessa quantia, o atacante também receberia €180 milhões em bônus no momento da assinatura do contrato e uma gratificação evolutiva por "fidelidade", paga ao fim de cada mercato estival, se ele não deixasse o PSG. O valor inicial do bônus seria de €70 milhões, mas em 2024, o craque poderia receber €90 milhões simplesmente por não trocar de time.

Prejuízos

A enorme soma, que representaria no total um quarto do orçamento do clube, mostra, segundo o jornal, a importância do craque para a direção do PSG. A título de comparação, o contrato assinado com Neymar, por seis anos, entre 2017 e 2023, foi de €267 milhões.

De acordo com o Parisien, os temores dos empregados na sede do PSG em Paris são de que o contrato de Mbappé afunde as finanças do clube, enquanto os prejuízos da última temporada poderiam chegar a 350 milhões de euros.

Além disso, o jornal também lembra que, após os escândalos envolvendo o clube e Mbappé revelados neste mês, a hipótese de saída do jogador já em 2023 existe, mostrando que, apesar dos imensos investimentos feitos para manter o atacante, o PSG poderia não conseguir conservá-lo.

