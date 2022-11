Ausência de Firmino e convocação de Dani Alves para a Copa surpreende imprensa esportiva da França

Tite exibe a lista dos convocados do Brasil para a Copa do Catar, durante coletiva de imprensa na sede da CBF, nesta segunda-feira (7), no Rio.

O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, e o atacante do Flamengo Pedro foram os destaques na lista de convocados anunciada pelo técnico da seleção brasileira Tite para a Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (7), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na imprensa francesa, a ausência do centroavante do Liverpool Roberto Firmino não passou despercebida.

"O Brasil sem Roberto Firmino, mas com Gabriel Jesus e Dani Alves para a Copa do Mundo" é o título da matéria do jornal L'Equipe, o principal diário esportivo da França. A matéria destaca as escolhas de Tite por Danilo, defensor da Juventus, acompanhado de seus colegas Alex Sandro e Bremer, além do veterano Dani Alves, do Pumas, no México.

"Outra escolha forte de Tite diz respeito ao ataque", reitera L'Equipe. Segundo o jornal, o treinador da Seleção preferiu, no lugar de Roberto Firmino, Gabriel Jesus "muito bem fisicamente desde o início da temporada com o Arsenal, assim como seu colega Gabriel Martinelli", publica a matéria.

Além dessas surpresas, "sem grandes novidades, todo mundo estará lá", afirma o site esportivo SoFoot.com. A matéria enumera os outros convocados: Lucas Paquetá, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães, Fred, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, além, claro, Neymar. Aos 30 anos, a estrela do PSG vai participar de sua terceira Copa do Mundo, após os Mundiais do Brasil-2014 e da Rússia-2018, comandando em campo uma equipe que liderou de forma invicta as eliminatórias sul-americanas, com 45 pontos em 17 partidas.

Para o jornal Ouest France, a Seleção de Tite, "armada como nunca", tem grandes chances de levar a taça e "será, com certeza, uma das favoritas da competição". "Os brasileiros tentarão conquistar sua sexta Copa", sublinha o jornal.

Explicações de Tite

O treinador brasileiro explicou suas escolhas durante a coletiva de imprensa na sede da CBF. "O critério do Daniel Alves é o critério de todos, que ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Alguns com uma ou outra a mais qualidade", disse

Embora não tenha falado sobre a ausência de Roberto Firmino, o técnico não poupou elogios a Gabriel Martinelli. "Tem sido um dos destaques no Arsenal, na primeira colocação da Premier League. Jogador do lance individual, de transições em velocidade, que esteve conosco, foram duas convocações, e que vem mantendo esse alto nível", afirmou.

O capitão do Flamengo, o meia-atacante Everton Ribeiro, foi chamado para uma vaga que já pertenceu Philippe Coutinho, destaque da Copa do Mundo da Rússia-2018 e que sofreu uma lesão durante um treino do Aston Villa. Além de Coutinho, há várias semanas ou meses, Tite perdeu o lateral esquerdo Guilherme Arana (do Atlético-MG) e o meio-campista Artur (Liverpool, ING) por problemas físicos, embora os dois não tivessem a garantia de serem chamados.

Assim como aconteceu na Copa de 2018, na Rússia, a Seleção contará com apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Weverton, do Palmeiras, além de Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo.

"Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte deste ciclo. Me dá um aperto no coração pelo lado humano. Meu respeito muito grande a todos que fizeram parte decisiva deste momento para a Copa do Mundo", acrescentou o técnico Tite.

O Brasil estreia no Grupo G da Copa do Mundo em 24 de novembro, contra a Sérvia. Depois enfrenta a Suíça no dia 28 e Camarões em 2 de dezembro.

Lista dos 26 convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool, ING), Ederson (Manchester City, ING), Weverton (Palmeiras).

Defensores: Danilo (Juventus, ITA), Dani Alves (Pumas, MEX), Marquinhos (Paris Saint-Germain, FRA), Thiago Silva (Chelsea, ING), Eder Militão (Real Madrid, ESP), Bremer (Juventus, ITA), Alex Sandro (Juventus, ITA), Alex Telles (Sevilla, ESP).

Meias: Casemiro (Manchester United, ING), Fred (Manchester United, ING), Fabinho (Liverpool, ING), Bruno Guimarães (Newcastle, ING), Lucas Paquetá West Ham, ING), Everton Ribeiro (Flamengo).

Atacantes: Neymar (Paris Saint Germain, FRA), Raphinha (Barcelona, ESP), Vinicius Jr (Real Madrid, ESP), Richarlison (Tottenham, ING), Antony (Manchester United, ING), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Gabriel Jesus (Arsenal, ING), Pedro (Flamengo), Gabriel Martinelli (Arsenal, ING).

