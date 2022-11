Liga dos Campeões: Paris Saint-Germain enfrenta Bayern de Munique nas oitavas de final

Sem o status de cabeça de chave, o Paris Saint-Germain, único clube francês ainda na disputa, temia o pior para este sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões na segunda-feira (7). O PSG enfrentará o Bayern de Munique do senegalês Sadio Mané e do camaronês Eric Maxim Choupo-Moting, ex-parisiense.

Publicidade Leia mais

Farid Achache, da RFI

Pelo segundo ano consecutivo, o PSG se aproximou deste embate nas oitavas de final, depois de terminar em segundo no grupo num cenário bastante louco, superado pelo Benfica no número de gols marcados fora.

Líder do seu grupo antes do jogo, o PSG fez a sua parte para tentar manter este lugar, vencendo no gramado da Juventus de Turim (1-2). Mas, ao mesmo tempo, o Benfica venceu o Maccabi Haifa (1-6). Com o mesmo número de pontos (14), de gols marcados (16) e sofridos (7), e o mesmo resultado nas partidas de ida e de volta (1-1), o desempate teve que ser decidido no sétimo critério ditado pela Uefa, o número de gols fora. E neste aspecto, é o clube português que lidera (9 contra 6).

"De qualquer forma, se quisermos ir longe, teremos que vencer grandes equipes", disse o técnico parisiense Christophe Galtier após a vitória em Turim.

Bayern, uma memória ruim

Na temporada passada, o Paris foi eliminado nas oitavas de final contra o Real Madrid. Após a vitória do jogo de ida no Parque dos Príncipes (1-0), o PSG, então treinado por Mauricio Pochettino, havia afundado em poucos minutos no jogo de volta, caindo diante de uma obra-prima de Benzema (3-1). Na época, o Paris Saint-Germain já havia terminado em segundo lugar em seu grupo, atrás do Manchester City.

Nesta temporada, o objetivo do clube e de seus donos do Catar continua o mesmo: vencer a mais prestigiosa competição europeia, de modo que uma saída do início da fase final seria outro grande fracasso, e talvez levasse Mbappé a querer sair para sempre, um ano após a sua extensão de contrato.

O clube da capital parisiense perdeu na final em 2020 contra o Bayern de Munique e na semifinal contra o Manchester City em 2021.

O Paris Saint-Germain chegou às quartas de final cada vez que terminou em primeiro lugar em seu grupo na fase de grupos.

O PSG vai receber o primeiro jogo em Paris antes de ter de viajar para a Alemanha para o jogo de volta, em março. As oitavas de final da Liga dos Campeões estão marcadas de 14 a 22 de fevereiro para as partidas de ida, e de 7 a 15 de março para as partidas de volta.

As partidas:

Leipzig x Manchester City

Bruges x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Frankfurt x Nápoles

Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

Paris Saint-Germain x Bayern Munique

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro