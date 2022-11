"Copa no Catar é um erro", diz Blatter, ex-presidente da Fifa

Estádio Al Thumama em Doha, Catar, em 2021. AP - Darko Bandic

Texto por: RFI 2 min

A atribuição da Copa do Mundo de 2022 ao Catar foi "um erro", afirmou o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter nesta terça-feira (8), em uma entrevista à agência alemã SID. Blatter revela como o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy pode ter influenciado na escolha do emirado, que concorria com os EUA, para sediar este Mundial.