Copa do Mundo: França revela jogadores convocados para jogar no Catar

O técnico da seleção francesa revelou a escalação do time que vai jogar na Copa do mundo do Catar nesta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. AFP - FRANCK FIFE

Texto por: RFI 1 min

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, revelou nesta quarta-feira a escalação dos Bleus para a Copa do mundo do Catar. Sem surpresas, o time da seleção campeã na Rússia, em 2018, conta com o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, e o ganhador do prêmio Bola de Ouro, Karim Benzema, do Real Madrid.