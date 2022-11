Copa do Catar começa com cerimônia milionária e discurso de inclusão em país que ainda criminaliza gays

La'eeb, a mascote oficial da Copa do Mundo de 2022, em uma versão gigante no estádio Al Bayt durante a cerimônia de abertura em 20 de novembro de 2022.

A Copa do Mundo começou no Catar neste domingo (20) em meio a críticas ao país anfitrião muçulmano por suas condições de trabalho para estrangeiros, falta de respeito aos direitos LGBTQIA+ e outras restrições sociais, bem como o custo ambiental do torneio. Quatro anos após o triunfo da França, o mundo do futebol se desloca para o emirado, a fim de coroar seu novo rei, na primeira Copa realizada num país árabe.

O Catar parece determinado a defender sua reputação, garantindo um evento esportivo sem incidentes. As autoridades catarianas receberam expressões de solidariedade do príncipe herdeiro saudita, dos presidentes do Egito, da Turquia e da Argélia e do secretário-geral da ONU, cinco dos líderes políticos que participaram da cerimônia de abertura no estádio Al Bayt, a 50 km ao norte de Doha, antes do primeiro jogo contra o Equador.

O país anfitrião nega as acusações de escravidão moderna de trabalhadores estrangeiros durante as obras de preparação do Mundial e também de discriminação. O Catar espera, assim como a Federação Internacional de Futebol, a Fifa, que os holofotes se concentrem agora apenas nos gramados. Os organizadores rejeitaram as acusações de suborno para adquirir os direitos de sediar a competição.

No palco do estádio Al Bayt, o vocalista do grupo K-Pop BTS, Jungbook, apresentou uma canção original escrita para o torneio, ao lado do cantor Fahad Al-Kubaisi, do Catar. O ator norte-americano Morgan Freeman fez um discurso sobre inclusão, diversidade e união dos povos durante pronunciamento oficial na abertura da Copa.

Copa mais cara da história

A primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio, e a mais cara da história das Copas, vem sendo marcada por controvérsias e superlativos. Para as autoridades do país, o Mundial se insere na estratégia de normalização das relações entre Doha e seus vizinhos.

O boicote de três anos e meio decretado por Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein terminou no ano passado. Esses quatro países cortaram relações com o Catar, em junho de 2017, acusando o vizinho de apoiar grupos terroristas. Na época, exigiram que o emirado se afastasse do Irã e da Turquia e fechasse a emissora Al Jazeera, que tem sede em Doha. O Catar, que abriga a maior base militar dos EUA na região, sempre negou as acusações e afirmou ser vítima de um ataque à sua soberania. Os Emirados, com os quais a aproximação tem sido mais lenta do que com os demais países, enviaram seu vice-presidente para o início da competição.

Palestinos e israelenses nas arquibancadas

Pela primeira vez, um voo comercial de Tel Aviv para Doha aterrissou no Catar neste domingo, apesar da falta de relações bilaterais, resultado de um acordo selado pela Fifa para permitir o transporte tanto de fãs palestinos quanto israelenses.

Nos últimos 12 anos, o Catar tem se preparado para receber as 32 equipes do Mundial e centenas de milhares de torcedores que chegam ao território tão pequeno quanto a ilha de Chipre, no Mediterrâneo, ou a região da grande Paris.

O torneio será disputado em oito estádios – sete dos quais foram construídos no deserto. As maiores equipes do mundo do futebol disputarão o troféu até a final em 18 de dezembro. Entre os favoritos estão Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Alemanha e Espanha.

(Com AFP)

