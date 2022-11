“Estou ansioso para a estreia”, diz Éder Militão após primeiro treino da seleção no Catar

A seleção brasileira fez seu primeiro treino no Catar neste domingo (20) no Grand Hamad Stadium, em Doha.

O treino foi realizado neste domingo (20) no estádio Grand Hamad Stadium, em Doha. Jogadores mostram otimismo com a equipe e ansiedade para a estreia na Copa.

Elcio Ramalho, enviado da RFI Brasil a Doha

A seleção brasileira entrou em campo no final da tarde e durante o treinamento, que foi totalmente aberto à imprensa, os jogadores participaram de várias atividades táticas.

A comissão técnica trocou várias vezes os coletes durante os exercícios. Os jogadores foram divididos em grupos de ataque e defesa, e ensaiaram jogadas com posse de bola.

O treinamento foi realizado poucas horas depois da chegada da seleção ao Catar. O Brasil foi a última equipe a desembarcar no país na noite deste sábado, com a presença de centenas de torcedores na frente do hotel.

“A expectativa é muito alta, um orgulho muito grande estar aqui disputando uma Copa do Mundo”, disse Bremer, um dos últimos convocados por Tite para compor o grupo. “Sei que existe uma hierarquia, eu cheguei nas últimas convocações. Quero ter uma oportunidade, mas se não tiver, quero ajudar o grupo porque quando o time é campeão vai estar todo mundo na foto”, disse à RFI.

A seleção brasileira que disputa a Copa no Catar traz jogadores jovens mas também muitos experientes em competições de alto nível e Mundiais. A trajetória de quem já vivenciou um principal evento de futebol é um trunfo para a nova geração, diz o lateral esquerdo Alex Sandro.

“Esses jogadores que já vivenciaram uma ou mais Copas sempre passam sua experiência, quais são os momentos corretos de fazer isso, ou não fazer. Cada um aproveita da experiência do outro, e ter esses jogadores isso é muito importante”, analisou.

Preocupação e ansiedade

Outro ponto destacado pelos atletas que conversaram com a imprensa foi a preocupação com a condição física, em uma competição que acontece no meio de uma temporada.

O zagueiro Éder Militão comemora a boa condição física dos atletas porque ninguém da equipe sofre com lesões. “É bom ter muitas opções, e estamos nos cuidando muito com a ajuda da comissão. E isso é muito importante para chegar bem para (jogar) a Copa”.

Ele lembra que os períodos de recuperação são mais curtos e por isso a preocupação com a preparação física. Ele ainda confessou que se preocupa também com o lado psicológico.

“Estou muito ansioso por ser minha primeira Copa do Mundo. Tento me controlar e trabalhar todos os dias minha cabeça para estar bem preparado para este primeiro jogo”, diz em relação à estreia na quinta-feira (24) contra a Sérvia.

Companheiro do atacante Karim Benzema no Real Madrid, Militão também lamentou a saída do Bola de Ouro da Copa. "É ruim ver o melhor do mundo não jogando uma Copa mais uma vez. É uma pena porque ele queria muito jogar. Ele falava com a gente que queria muito jogar essa Copa do Mundo. Fico chateado porque também torço muito por ele", disse.

A única baixa na seleção aconteceu fora do gramado. Fernando Lázaro, um dos observadores de Tite, deixou a seleção brasileira para assumir o comando técnico do Corinthians. Liberado pela CBF, ele já se desligou das funções e será substituído por Gabriel de Oliveira, analisa de desempenho que virá ao Catar e se juntará ao grupo de observadores da comissão técnica.

