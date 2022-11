Torcida francesa lamenta corte de Benzema da Copa do Catar; atacante não será substituído

Karim Benzema deixa o Catar neste domingo, depois de sofrer uma contusão na coxa que exige três semanas de recuperação. Foto de arquivo. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texto por: RFI 2 min

O atacante Karim Benzema, cortado da Copa do Mundo do Catar por causa de uma lesão, não será substituído, anunciou neste domingo (20) o técnico da seleção da França, Didier Deschamps. O atleta, vencedor do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador em 2022, se contundiu durante um treino no sábado (19) e representava uma grande esperança de conquista de um terceiro Mundial para os franceses. Sem Benzema em campo, as chances da atual campeã ficam reduzidas, lamentam torcedores.